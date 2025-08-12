Assine
overlay
Início Cultura
Cinema

Mostra no Cine Santa Tereza exibe o primeiro filme pornográfico do mundo

Nesta terça (12/8), serão apresentados o pioneiro curta argentino 'El satario' e o filme francês 'Anatomia do inferno', com classificação de 18 anos

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
12/08/2025 04:00

compartilhe

Siga no
x
Atriz Amira Cesar no filme 'Anatomia do inferno'
Atriz Amira Cesar no filme 'Anatomia do inferno', em cartaz no Cine Santa Tereza nesta terça (12/8) crédito: Reprodução

A mostra “Defesa do atrito II” convida a reflexões sobre a relação entre erotismo e cinema na sessão que começa às 19h desta terça (12/8), no Cine Santa Tereza. Estará em cartaz “El satario” (1907), curta anônimo argentino, considerado por historiadores como o primeiro filme pornográfico da história da sétima arte.

Com tons alegóricos, é protagonizado por um demônio mascarado, às voltas com mulheres nuas. O filme remete à discussão sobre desejo, tabu e espetáculo.

Leia Mais

Depois de “El satario”, será exibido “Anatomia do inferno” (2004), dirigido por Catherine Breillat. Durante quatro noites, em total isolamento, um homem (Rocco Sifredi) observa uma mulher (Amira Casar).

Personagem do demônio no filme El satario
'El satario', lançado em 1907, é estrelado por demônio em busca de mulheres nuas Reprodução

Promovida pelo Cineclube Comum, a sessão será comentada pelo pesquisador Fábio de Carvalho, com classificação indicativa de 18 anos. O cinema fica na Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza. Entrada franca.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte cinema erotismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay