Mostra no Cine Santa Tereza exibe o primeiro filme pornográfico do mundo

A mostra “Defesa do atrito II” convida a reflexões sobre a relação entre erotismo e cinema na sessão que começa às 19h desta terça (12/8), no Cine Santa Tereza. Estará em cartaz “El satario” (1907), curta anônimo argentino, considerado por historiadores como o primeiro filme pornográfico da história da sétima arte.

Com tons alegóricos, é protagonizado por um demônio mascarado, às voltas com mulheres nuas. O filme remete à discussão sobre desejo, tabu e espetáculo.

Depois de “El satario”, será exibido “Anatomia do inferno” (2004), dirigido por Catherine Breillat. Durante quatro noites, em total isolamento, um homem (Rocco Sifredi) observa uma mulher (Amira Casar).

'El satario', lançado em 1907, é estrelado por demônio em busca de mulheres nuas Reprodução

Promovida pelo Cineclube Comum, a sessão será comentada pelo pesquisador Fábio de Carvalho, com classificação indicativa de 18 anos. O cinema fica na Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza. Entrada franca.