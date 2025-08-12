Atriz mineira Rejane Faria colhe muitos frutos de seus 20 anos de carreira

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Rejane Faria tem longa e consagrada carreira de atriz nos palcos, cinema e TV, iniciada com mais de 40 anos de idade, em Belo Horizonte. Entre 2005 e 2017, ela dirigiu o Grupo de Teatro dos Correios; em 2007, fundou com outros atores o grupo Quatroloscinco; também integrou a Cia. Móvel de Teatro. Atuou em 22 produções audiovisuais, como os filmes “Marte Um”, de Gabriel Martins, e “Temporada”, de André Novais, além da série “Segunda chamada” (Globo). O momento atual, segundo a própria artista, é de colheita do que foi plantado.

Esta belo-horizontina, de 64 anos, integra o elenco dos filmes “A melhor mãe do mundo”, de Anna Muylaert, e “Paterno”, de Marcelo Lordello, ambos em cartaz em Belo Horizonte. Por cada uma dessas obras, ganhou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante, respectivamente, no 29º Cine PE, em Pernambuco, e no 20º Festival Aruanda (PB).

Em abril deste ano, Rejane Faria gravou, como protagonista, a série “O Natal dos Silva”, produção da Filmes de Plástico que vai ao ar no Canal Brasil em dezembro.

Na Globo

Antes, em março, recebeu convite para compor o elenco de “Três graças”, a novela de Aguinaldo Silva que vai substituir “Vale tudo” (Globo). Rejane também está no filme “Confia: sonhos de cria”, de Fábio Rodrigo, e faz participação especial na série “Pablo & Luisão”, ambos disponíveis na Globoplay.

No final de 2024, gravou o filme “Vicentina pede desculpas”, produção da Filmes de Plástico para a Netflix, dirigida por Gabriel Martins, ainda sem data de estreia.

Em maio deste ano, estreou a comédia “O combinado não sai caro”, de Luiz Pinheiro, com Rejane no elenco.

"Velocidade"

Não bastasse essa coleção de trabalhos na seara do audiovisual, a atriz está às voltas com a estreia no CCBB de São Paulo, em 4 de setembro, de “Velocidade”, o mais recente espetáculo do Quatroloscinco. A peça debutou em janeiro, no CCBB-BH, e já cumpriu temporada no Rio de Janeiro.

Rejane Faria (à esquerda) em 'Velocidade', peça do Quatroloscinco que passou por BH e Rio de Janeiro, estreia em São Paulo no dia 4 de setembro e também será apresentada em Brasília Igor Cerqueira/divulgação

“O período em que ficamos em cartaz em BH foi incrível, com casa cheia todos os dias. Entre junho e julho, fomos para o Rio, onde também foi sucesso de crítica e público. Depois de São Paulo, ainda vamos para o CCBB de Brasília”, comemora Rejane.

As produções audiovisuais estão chegando agora ao público, mas foram gravadas em diferentes momentos. “Paterno”, por exemplo, foi rodado em 2017. “Eu ainda estava nos Correios. Demorou para estrear porque enfrentou as dificuldades todas: escassez de incentivos, pandemia”, diz.

Ao comentar as premiações como Atriz Coadjuvante, Rejane destaca que, independentemente do papel, o importante é a entrega. Comenta que as pessoas acham que não ser protagonista é ruim. “Não é. Todo o elenco contribui para a obra. Agarro os personagens com muita vontade, e o resultado é esse. É uma questão de acreditar no trabalho e no personagem”, ressalta.

Mudança para o Rio

O convite para “Três graças”, a sucessora da novela “Vale tudo”, veio na esteira de suas participações em “Pablo & Luisão” e “Confia: sonhos de cria”. Aliás, Rejane fez pequena participação no início de 'Vale tudo' como Marisa, amiga de Raquel (Tais Araújo) em Foz do Iguaçu.

Rejane Faria fez participação especial em 'Vale tudo' como Marisa, amiga de Raquel (Taís Araujo) em Foz do Iguaçu Manoella Mello/Globo

Ciente de que gravar novela da Globo demanda muito, a atriz resolveu se mudar para o Rio de Janeiro, onde pretende permanecer enquanto durar o trabalho.

“Vou agora em agosto. Em setembro, começam as gravações, que acontecem no Rio e em São Paulo. Vamos seguir com a temporada de 'Velocidade' nas brechas, sempre que eu for liberada”, conta.

Ela adianta que fará parte do núcleo “com certo humor”, ao lado de Otávio Müller, Juliana Alves e Augusto Madeira. Já se sabe que a trama gira em torno de mães solteiras enfrentando desafios. A novela será protagonizada por Sophie Charlotte, Murilo Benício e Dira Paes, com direção artística de Luiz Henrique Rios.

Em Gramado

O Festival de Gramado começa nesta quarta-feira (13/8). Rejane está no longa “Cinco tipos de medo”, do diretor cuiabano Bruno Bini, que participa da mostra competitiva. “É um filme bem legal, de ação, com muito movimento e elenco lindo: Barbara Colen, Xamã, Rui Ricardo, Bella Campos”, ela diz.

A trama gira em torno de Murilo (João Vitor Silva), jovem músico que se envolve com Marlene (Bella Campos), presa a relacionamento abusivo com um traficante.

“As histórias se cruzam com as de Luciana (Barbara Colen), policial movida por vingança, e Ivan (Rui Ricardo), advogado com intenções ocultas. Cinco vidas aparentemente desconectadas colidem num caminho sem volta”, diz a sinopse.

Rejane Faria considera ímpar seu atual momento profissional. “É resultado de uma carreira muito longa e difícil. Estudei muito e já fiz coisas sem remuneração. Trabalhei bastante ao longo dos últimos anos. Do ano passado para cá, as coisas estão sendo lançadas praticamente juntas. É tudo fruto dessa correria, fazendo teatro, trabalhando em empresa. Quando rodei 'Paterno', ainda estava nos Correios. Mas a correria vale a pena, acreditar vale a pena, sofrer um pouquinho também, porque depois as alegrias vêm”, diz.