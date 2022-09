Canal Brasil reprisa série "Colônia", que tem Rejane Faria no elenco

Rejane Faria (à direita) é Wanda, companheira da protagonista Elisa (Fernanda Marques) na produção dirigida por André Ristum (foto: Marina de Almeida Prado/divulgação)

As séries nacionais "Colônia" e "Anjo loiro com sangue no cabelo", ambas de 2021, retornaram à programação do Canal Brasil nesta semana. Exibidas em dobradinha, as produções vão ao ar às segundas-feiras, às 22h15 e às 23h30, respectivamente. A classificação indicativa é para maiores de 16 anos.









A série acompanha a vida de Elisa (Fernanda Marques), vítima de internação compulsória no hospital. A produção tem Rejane Faria no elenco, como Wanda. A atriz vem colecionando elogios por sua atuação no longa-metragem "Marte um", de Gabriel Martins, título indicado para representar o Brasil na disputa pelo Oscar de melhor filme internacional.





A também mineira Andreia Horta é outro nome no elenco de “Colônia”, que tem 10 episódios. Ela interpreta a prostituta Valeska, cujo amante arma sua internação no hospício.





"Anjo loiro com sangue no cabelo", do diretor Felipe Bragança, conta a história de Sônia, vivida por Juliana Schalch, jovem atriz atormentada pelo mistério do desaparecimento de sua mãe, enquanto ela ainda era criança. Ao encontrar um executivo de TV, velho amigo de seu pai, Sônia ganha a chance de protagonizar uma novela e mudar os rumos de sua carreira. A reviravolta profissional, contudo, não arrefece a vontade de Sônia de saber a verdade sobre seu passado.

Cinema em foco



Também no Canal Brasil, Andreia Horta finalizou as gravações da sétima temporada de "O país do cinema", sua quinta à frente do programa, que destaca a produção cinematográfica nacional.





Na nova leva de episódios, Chico Diaz, Antonio Pitanga, Simone Spoladore, Alessandra Negrini, Malu Mader e Lorena Comparato estão entre os atores convidados para dar seus depoimentos sobre o cinema nacional, além dos diretores Lírio Ferreira e Vinícius Reis. Cada episódio é precedido pela exibição do filme abordado. A estreia está prevista para novembro.

“COLÔNIA”

Série em 10 episódios, exibida às segundas, às 22h15, no Canal Brasil. Reapresentação às sextas, às 5h30

“ANJO LOIRO COM SANGUE NO CABELO”

Série em cinco episódios, exibida às segundas, às 23h30, no Canal Brasil. Reapresentação às quintas, às 5h; e sextas, às 21h45





*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes