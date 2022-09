"Vale dos esquecidos" é aposta da HBO Max numa série nacional de suspense

Caroline Abras interpreta a misteriosa guia da trilha em que os jovens se perdem (foto: HBO MAX/DIVULGAÇÃO)

Não é surpreendente que os serviços de streaming tenham demonstrado crescente interesse no Brasil. Nos últimos anos, vimos o aumento da quantidade – e da qualidade – das produções nacionais para as plataformas digitais de TV. A expansão não se dá apenas em números, mas também em gêneros: hoje, podemos assistir a comédias, dramas, ação e fantasia brasileiras em praticamente todas as plataformas.









Estrelada por Daniel Rocha, Caroline Abras e James Turpin, a produção narra a história de um grupo de jovens que se perde durante uma caminhada de fim de semana e encontra abrigo em uma vila aparentemente congelada no tempo.





A atriz Caroline Abras, que interpreta a guia Ana, conta que o que mais chamou sua atenção foi o desenvolvimento dos personagens no desenrolar da história.





“Cada personagem vem com um repertório muito pessoal, relacionado com traumas e histórias não resolvidas, o que pode servir para trazer muitos questionamentos à tona e tornar o enredo muito contemporâneo”, comenta Caroline.





A personagem que ela interpreta é, em um primeiro momento, a misteriosa chefe de trilha que guia os jovens pela mata durante sua caminhada, mas que eventualmente se revela relacionada com os estranhos acontecimentos pelos quais o grupo passa.

“Minha personagem tem muitas facetas ao longo do desenrolar da trama. Ela me assegurou várias possibilidades de interpretação por sua ampla quantidade de camadas e interações com os vários núcleos da série”, diz.

Corrupção na Fifa

Além de “Vale dos esquecidos”, Caroline também estrela a série chilena “El presidente”, criada por Armando Bó e baseada no caso de corrupção na Fifa que se tornou um escândalo público em 2015.





“Interpreto a Lena Dassler, uma jovem, autêntica e bem à frente de seu tempo, que é herdeira da Adidas. Ela seria chamada de exótica pelo seu comportamento vanguardista, mas é impedida, pelo pai conservador, de colocar suas ideias em prática”, explica.





Caroline, que começou no teatro ainda na infância, teve sua estreia profissional com o curta “Alguma coisa assim” (2006), dirigido por Esmir Filho, que chegou a ser exibido no Festival de Cannes e foi base para o longa homônimo de 2017.





“Resolvemos, seis anos depois, dar continuidade à história com um novo curta, e, outros seis anos depois, com o longa. Foi curioso, porque, a cada retomada do filme, estávamos em um momento político, sexual, comportamental e de vida diferente, o que deixávamos ser expressado na tela e no roteiro”, comenta a atriz, que não descarta a possibilidade de um novo capítulo para essa história.





Na televisão, Caroline Abras é conhecida por seus papéis em “Felizes para sempre” (Globo), de Fernando Meirelles, e “O mecanismo” (Netflix), de José Padilha, além de ter participado das novelas “Paraíso”, “Tempos modernos”, “Morde & assopra”, “Avenida Brasil” e “I love Paraisópolis”.





Em “O mecanismo”, ela divide a tela com Selton Mello em uma trama ficcional livremente inspirada na Operação Lava-Jato. Às vésperas das eleições, sobre a conjuntura política brasileira que vem se formando nos últimos anos, Caroline abre seu voto.





“Esta é a eleição mais importante de nossas vidas, dada a gravidade do momento atual. O voto deixa de ser secreto, devido à necessidade de se posicionar e voltar a ser um país democrático, já que, nos últimos quatro anos, fomos governados pelo ódio, pela violência e pelo descaso com as minorias, o meio ambiente, a saúde e a cultura”, afirma.

“VALE DOS ESQUECIDOS”

Série em 10 episódios, lançados sempre aos domingos. Disponível na HBO Max

*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes