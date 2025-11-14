Bad Bunny vence o prêmio de álbum do ano no Grammy Latino

O porto-riquenho Bad Bunny venceu o Grammy Latino de Álbum do Ano por "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" e foi o grande nome da premiação celebrada na quinta-feoira (13) em Las Vegas.

Bad Bunny chegou como grande favorito à 26ª edição do prêmio e venceu em cinco categorias de um total de 12 indicações.

"Obrigado a todas as pessoas que trabalharam neste álbum, são muitas e levo todas no meu coração", disse Benito Antonio Martínez Ocasio ao aceitar o prêmio de álbum do ano.

Bad Bunny, que, devido às operações migratórias do presidente Donald Trump, decidiu não incluir os Estados Unidos em sua turnê mundial que começa este mês, dedicou o prêmio a "todas as crianças e jovens da América Latina".

O artista também levou os prêmios nas categorias de Melhor Álbum de Música Urbana, Melhor Canção Urbana, Melhor Fusão/Interpretação Urbana e Melhor Interpretação de Reggaeton.

Nas categorias de língua portuguesa, Liniker, que fez história em 2022 ao se tornar a primeira artista trans a vencer um Grammy Latino, conquistou três gramofones, incluindo o de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa para o aclamado "Caju", além de Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa ("Caju") e Melhor Canção em Língua Portuguesa ("Veludo Marrom").

Outro destaque da noite foi a dupla argentina de hip hop Ca7riel & Paco Amoroso, que triunfou em cinco de 10 indicações, incluindo a categoria Melhor Canção Pop com "El Día del Amigo".

A explosiva dupla anunciou planos inusitados para os Grammys Latinos que conquistaram: derretê-los para fabricar um colar. Diante da insistência da imprensa, Paco Amoroso, 31 anos, reiterou que as estatuetas ganhariam uma nova forma: "Um colar que vou usar no pescoço".

"Palmeras en el Jardín", de Alejandro Sanz, venceu como Gravação do Ano, enquanto Karol G levou o prêmio de Canção do Ano por "Si antes te hubiera conocido conocido". A mexicana Paloma Morphy venceu na categoria Artista Revelação.

- Os vencedores nas principais categorias do Grammy Latino

Álbum do ano: "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" – Bad Bunny

Gravação do ano: "Palmeras en el Jardín" – Alejandro Sanz

Canção do ano: "Si Antes Te Hubiera Conocido" – Édgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G (Karol G)

Melhor canção pop: "El Día del Amigo" – Ca7riel & Paco Amoroso

Melhor fusão/interpretção urbana: "DtMF" – Bad Bunny

Melhor interpretação de reggaeton: "Voy A Llevarte Pa PR" – Bad Bunny

Melhor álbum de música urbana: "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" – Bad Bunny

Melhor canção urbana: "DtMF" – Bad Bunny

Melhor álbum de rock: "Novela" – Fito Páez

Melhor álbum de música alternativa: "Papota" – Ca7riel & Paco Amoroso

Melhor Artista Revelação: Paloma Morphy

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa: "Caju" - Liniker

Melhor Canção em Língua Portuguesa: "Veludo Marrom" - Liniker

