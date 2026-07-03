Daniela Mercury faz história e leva o Grammy Latino pelo conjunto da obra

O álbum "O canto da cidade" se tornou um marco de sua discografia e um dos discos mais representativos da axé music. Até recebeu um disco de diamante. A faixa-título é um dos maiores sucessos da carreira da artista, ao lado de "O mais belo dos belos", "Batuque" e "Você não entende nada". Foto: Divulgação