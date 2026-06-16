Grammy 2027 amplia diversidade musical com novas categorias para canções latinas e performances asiáticas

A criação de cinco novas categorias para o Grammy 2027, 69ª edição da premiação, indica uma tentativa da Recording Academy de se aproximar da realidade atual do mercado fonográfico. Assim, ao elevar o total de troféus para 100, a instituição passa a reconhecer com mais precisão nichos e movimentos musicais que ganharam relevância global. Entre os destaques estão a nova categoria de Melhor Canção Latina e para Melhor Performance de Música Pop Asiática. Ou seja, essas mudanças dialogam diretamente com o crescimento da música em espanhol e português, além da expansão do K-pop, J-pop e C-pop em escala mundial.

As cinco novas categorias são: Melhor Álbum de Música Folclórica Tradicional, Melhor Performance Vocal Pop Tradicional, Melhor Colaboração ou Performance em Dupla/Grupo de R&B, Melhor Canção Latina e Melhor Performance de Música Pop Asiática. Assim, elas também funcionam como um ajuste às críticas recorrentes de sub-representação de determinados estilos. Em vez de concentrar obras diversas em poucos blocos amplos, a Recording Academy passa a oferecer espaços mais específicos para repertórios tradicionais, colaborações em R&B e o pop produzido fora do eixo anglófono. Portanto, permitindo uma leitura mais fiel do cenário musical de 2026 e 2027.

A criação de cinco novas categorias para o Grammy 2027, 69ª edição da premiação, indica uma tentativa da Recording Academy de se aproximar da realidade atual do mercado fonográfico – depositphotos.com / Jean_Nelson



Por que a Recording Academy decidiu criar novas categorias?

A principal palavra-chave nesse movimento é reconhecimento. A Recording Academy vem sendo pressionada há anos por artistas, profissionais da indústria e público para ajustar seus critérios de premiação à diversidade real do consumo musical. Dessa forma, a criação de Melhor Canção Latina e Melhor Performance de Música Pop Asiática é vista como resposta a métricas concretas. Ou seja, números de streaming, lotação de turnês internacionais e presença constante de artistas latinos e asiáticos nos rankings globais.

Há, ainda, motivos institucionais. Afinal, ao desmembrar categorias, a Academia reduz disputas consideradas desiguais, em que artistas de um nicho concorriam com nomes de grande força comercial em categorias amplas. A nova categoria de Melhor Colaboração ou Performance em Dupla/Grupo de R&B, por exemplo, reconhece a importância das parcerias nesse gênero, em vez de diluí-las nas categorias gerais de R&B. O mesmo ocorre com Melhor Álbum de Música Folclórica Tradicional. Assim, a categoria passa a valorizar registros de heranças culturais que, muitas vezes, ficavam ofuscados por produções mais comerciais.

Melhor Canção Latina e o avanço global da música em espanhol e português

A categoria Melhor Canção Latina sintetiza a expansão da música latina além de seus mercados históricos. Gêneros como reggaeton, trap latino, pop latino e sertanejo pop passaram a ocupar as primeiras posições em plataformas de streaming em regiões diversas, alcançando ouvintes na América do Norte, Europa e Ásia. Esse crescimento também se reflete em festivais internacionais, trilhas sonoras de séries e filmes. Além disso, colaborações recorrentes entre artistas latinos e estrelas do pop global.

Entre possíveis indicados, podem surgir nomes que já transitam com frequência em paradas globais. Entre eles, Bad Bunny, Karol G, Rosalía, J Balvin, Feid ou Rauw Alejandro. No cenário em português, artistas brasileiros de projeção internacional, como Anitta, Ludmilla, Pabllo Vittar ou grupos de sertanejo com forte presença digital, também podem ocupar espaço. A categoria passa a premiar especificamente compositores e intérpretes de canções em espanhol e português. Assim, reforça o papel da composição latina como motor criativo de hits globais.

Valorização do idioma em si (espanhol e português).

Reconhecimento da autoria e da produção local.

Maior visibilidade para novos compositores fora do eixo anglófono.

O que representa a categoria Melhor Performance de Música Pop Asiática?

A nova categoria de Melhor Performance de Música Pop Asiática reflete o avanço consistente de K-pop, J-pop e C-pop na última década. Grupos de K-pop, em especial, passaram a disputar o topo das paradas norte-americanas e europeias. Por sua vez, artistas japoneses e chineses ampliaram seu alcance por meio de trilhas de animes, dramas e produções de streaming. Assim, a criação dessa categoria reconhece que o pop asiático não é apenas um nicho regional, mas um segmento consolidado do mercado global.

Entre potenciais indicados, podem aparecer grupos de K-pop estabelecidos como BTS, BLACKPINK, SEVENTEEN, Stray Kids e TWICE. Além disso, artistas solo como Jungkook, Jimin, Lisa ou IU. No J-pop e C-pop, nomes ligados a grandes franquias de entretenimento, boygroups e girlgroups japoneses. Ademais, solistas chineses com forte presença digital, podem surgir como representantes. A categorização por Pop Asiático também admite diferentes subestilos dentro desse universo, desde faixas mais dançantes até baladas.

Reconhecimento de estratégias de produção e marketing específicas da região. Estímulo a colaborações entre artistas asiáticos e ocidentais. Fortalecimento do mercado de shows e turnês internacionais.

Benefícios para artistas, compositores e tradições musicais

As novas categorias têm impacto direto sobre a carreira de artistas e compositores. Um prêmio de Melhor Canção Latina ou Melhor Performance de Música Pop Asiática pode significar aumento imediato em streams, novas oportunidades de turnês, acordos publicitários e maior poder de negociação com gravadoras. Além disso, a premiação de uma canção ou performance influencia o catálogo completo do artista, impulsionando lançamentos anteriores e projetos paralelos.

No caso de Melhor Álbum de Música Folclórica Tradicional, o benefício ultrapassa o indivíduo e alcança comunidades inteiras. Registros de música de raiz, cantos tradicionais, instrumentos típicos e repertórios regionais passam a ter espaço específico de reconhecimento. Já a categoria de Melhor Performance Vocal Pop Tradicional valoriza intérpretes que mantêm viva a estética de grandes baladas, standards e canções de arranjo clássico, um segmento que costuma disputar espaço com o pop mais radiofônico e eletrônico.

No R&B, a criação de Melhor Colaboração ou Performance em Dupla/Grupo responde ao papel central dos feats no gênero. Duetos e coletivos, como parcerias entre artistas como H.E.R., SZA, The Weeknd, Bruno Mars ou grupos vocais contemporâneos, ganham um foco próprio, sem competir diretamente com performances solo.

Apesar dos benefícios, a segmentação em mais de 100 categorias também levanta questionamentos. Uma crítica recorrente é o risco de fragmentação excessiva, em que tantos prêmios diluiriam o prestígio de cada vitória – depositphotos.com / Jean_Nelson

Quais críticas podem surgir com a segmentação dos gêneros?

Apesar dos benefícios, a segmentação em mais de 100 categorias também levanta questionamentos. Uma crítica recorrente é o risco de fragmentação excessiva, em que tantos prêmios diluiriam o prestígio de cada vitória. Outro ponto levantado por analistas é a possibilidade de criação de guetos de premiação, nos quais gêneros como música latina ou pop asiático ficariam restritos às novas categorias, sem avançar de forma consistente para disputas gerais como Álbum do Ano, Gravação do Ano ou Canção do Ano.

Alguns especialistas em indústria musical também apontam que a definição de fronteiras o que é exatamente pop asiático ou canção latina pode gerar disputas administrativas e contestações de elegibilidade. Em um mercado onde colaborações multinacionais, letras bilíngues e produções híbridas são comuns, a tarefa de categorizar obras se torna mais complexa. Além disso, há o debate sobre equilíbrio entre tradição e inovação: ao separar música folclórica tradicional e pop tradicional, a Academia precisa atualizar constantemente os critérios para não engessar a própria evolução desses estilos.

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Mesmo com possíveis críticas, o movimento em direção às novas categorias do Grammy 69ª edição evidencia um esforço de acompanhar a transformação da indústria musical global. A valorização de Melhor Canção Latina e Melhor Performance de Música Pop Asiática, somada ao reconhecimento de repertórios folclóricos, vocais tradicionais e colaborações em R&B, indica uma leitura mais ampla de onde estão o público, o consumo e a produção criativa no fim da década de 2020. O resultado prático será acompanhado de perto por artistas, gravadoras e público, que tendem a usar essa nova configuração como termômetro da relevância cultural de diferentes cenas musicais ao redor do mundo.