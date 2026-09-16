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Patrícia Poeta estreia na passarela da Semana de Moda de Nova York

Apresentadora desfilou nesta terça-feira (15) para a grife francesa Valerian Hughes Paris. Rodrigo SantAnna mostrou a estreia da apresentadora nos stories do Instagram

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Folhapress - Notícias
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Repórter
16/09/2026 08:28

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Patrícia Poeta desfilou durante a Semana de Moda de Nova York
Patrícia Poeta desfilou durante a Semana de Moda de Nova York crédito: Redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Patrícia Poeta estreou na passarela da Semana de Moda de Nova York nessa terça-feira (15/9). Aos 50 anos, a apresentadora desfilou pela primeira vez como modelo para a grife francesa Valerian Hughes Paris, que encerrou a programação da temporada.

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O humorista Rodrigo Sant'Anna, amigo da apresentadora, compartilhou, nos stories de seu Instagram, um vídeo do momento em que Patrícia desfilou. A experiência representa, segundo a apresentadora, uma oportunidade de se arriscar em algo novo.


Para o jornal O Globo, Patrícia afirmou que está em uma fase em que tem se permitido "viver o novo". "É exatamente isso que me dá esse frio na barriga: fazer uma coisa pela primeira vez. Há muito tempo eu não me permitia tantas primeiras vezes", afirmou.


 


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A apresentadora passou cerca de um mês se preparando para a estreia com o preparador de modelos Dinho Batista, que já trabalhou com Michelle Alves, Fernanda Tavares e Carol Trentini. As aulas incluíram exercícios de postura, movimento e caminhada.

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O desfile teve ainda participação do filho da apresentadora, o DJ e produtor musical Felipe Poeta, responsável pela trilha sonora da apresentação. A parceria entre os dois também inclui editoriais de moda produzidos para revistas internacionais.


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