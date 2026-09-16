Patrícia Poeta estreia na passarela da Semana de Moda de Nova York

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Patrícia Poeta estreou na passarela da Semana de Moda de Nova York nessa terça-feira (15/9). Aos 50 anos, a apresentadora desfilou pela primeira vez como modelo para a grife francesa Valerian Hughes Paris, que encerrou a programação da temporada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O humorista Rodrigo Sant'Anna, amigo da apresentadora, compartilhou, nos stories de seu Instagram, um vídeo do momento em que Patrícia desfilou. A experiência representa, segundo a apresentadora, uma oportunidade de se arriscar em algo novo.

Para o jornal O Globo, Patrícia afirmou que está em uma fase em que tem se permitido "viver o novo". "É exatamente isso que me dá esse frio na barriga: fazer uma coisa pela primeira vez. Há muito tempo eu não me permitia tantas primeiras vezes", afirmou.

A apresentadora passou cerca de um mês se preparando para a estreia com o preparador de modelos Dinho Batista, que já trabalhou com Michelle Alves, Fernanda Tavares e Carol Trentini. As aulas incluíram exercícios de postura, movimento e caminhada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O desfile teve ainda participação do filho da apresentadora, o DJ e produtor musical Felipe Poeta, responsável pela trilha sonora da apresentação. A parceria entre os dois também inclui editoriais de moda produzidos para revistas internacionais.