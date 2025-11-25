Entretenimento
Patrícia Poeta revela que desistiu do sonho de ter um segundo filho
-
A apresentadora contou que tentou engravidar novamente em diferentes fases da vida, mas não conseguiu e decidiu encerrar essa expectativa. Foto: Patrícia Poeta Instagram
-
Ela destacou, porém, que é plenamente realizada com o filho Felipe, de 23 anos, fruto do relacionamento com Amauri Soares. Patrícia afirmou que ele é “um presente de Deus” e que se sente agradecida por tê-lo como seu maior orgulho. Nascido em 2002 nos Estados Unidos, ele é DJ e produtor musical. Foto: Instagram @patriciapoeta
-
Patrícia Poeta comemorou 49 anos em 19 de outubro de 2025, recebendo homenagens de fãs e colegas de trabalho. A apresentadora celebrou a data em meio à rotina no Encontro e destacou gratidão pelo novo ciclo. Foto: Patrícia Poeta Instagram
-
Nascida em São Jerônimo, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Patrícia Poeta formou-se em jornalismo na PUC-RS e iniciou sua carreira como repórter e apresentadora na filial da TV Bandeirantes em seu estado natal. Foto: Instagram @patriciapoeta
-
-
Em 2000, ela foi contratada pela TV Globo como apresentadora da previsão do tempo em São Paulo. No ano seguinte, passou a dividir a bancada do SPTV - 1ª edição com Chico Pinheiro. Ela também teve como companheiro de bancada César Tralli, que apresenta na atualidade o Jornal Nacional. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
-
Por três anos, a jornalista foi correspondente internacional da Globo nos Estados Unidos antes de dar uma pausa na carreira para estudar cinema em Nova York. Foto: Instagram @patriciapoeta
-
Patrícia Poeta voltou à TV Globo em 2008, quando passou a apresentar o programa dominical Fantástico ao lado de Zeca Camargo. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
-
-
Patrícia assumiu o lugar de Gloria Maria e ficou no comando do Fantástico até 2011. Foto: Divulgação/TV Globo
-
No fim de 2011, Patrícia Poeta ganhou ainda mais projeção ao assumir a função de âncora do Jornal Nacional ao lado de William Bonner. Ela entrou na vaga de Fátima Bernardes. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
-
A jornalista permaneceu três anos na bancada do Jornal Nacional, participando de coberturas marcantes, como a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, eleições presidenciais e visita do Papa Francisco ao país. Foto: Instagram @patriciapoeta
-
-
Em 2015, a gaúcha passou a trabalhar no departamento de entretenimento da Globo, apresentando programas como “É de Casa” e “Mais Você”. Foto: Instagram @patriciapoeta
-
Atualmente, ela apresenta o programa de variedades “Encontro” nas manhãs de segunda a sexta-feira. Curiosamente, assim como aconteceu no Jornal Nacional, Patricia Poeta substituiu Fátima Bernardes. Foto: Instagram @patriciapoeta
-
Patrícia Poeta foi casada por 16 anos com Amauri Soares, que ocupou vários cargos na Rede Globo, inclusive na direção geral da emissora. Foto: Reprodução
-
-
Além de apresentadora e jornalista, Patrícia Poeta também é empresária. Muito ligada ao universo da moda, ela é proprietária da marca de roupas PPoeta. Foto: Reprodução/Instagram
-
Em junho de 2024, Patrícia Poeta revelou em entrevista à “Universa” que foi vítima de violência obstétrica quando deu à luz o seu filho. Foto: Patrícia Poeta Instagram
-
"Era como se tivesse passado por uma tortura. Meu coração estava mais acelerado do que nunca. Tinha medo, muito medo de tudo que tinha vivido nas últimas horas e do que poderia acontecer. Tenho um trauma tão grande que até hoje não consigo ver filmes, documentários de parto. Criei uma espécie de bloqueio", declarou. Foto: Reprodução/@patriciapoeta
-
-
Uma das atividades que Patrícia Poeta gosta de fazer é pedalar. Ela chegou a revelar em suas redes que superou um trauma de infância para voltar a andar de bicicleta - sofreu uma queda quando criança e precisou tomar pontos no queixo. Foto: Reprodução/Instagram
-
Em 2022, ela pedalou quatro horas de Pindamonhangaba até a Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, no interior de São Paulo. O percurso de 60 km foi para cumprir uma promessa após uma cirurgia de emergência nas amígdalas. Foto: Valter Campanato/ABr