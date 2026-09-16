Grammy Latino indica Anitta, Loulu Gilberto e Zeca Veloso; veja a lista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grammy Latino divulgou na manhã desta quarta (16) os indicados à premiação deste ano, que acontece em 12 de novembro. Quatro brasileiros aparecem nas categorias gerais - Anitta, que concorre à disco do ano com "Equilibrivm"; Loulu Gilberto, que concorre a gravação do ano, com "O Amor nos Encontrou", e a artista revelação; e Zeca Veloso e Dora Sanches, também na disputa de artista revelação.

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Nas categorias principais, as que não são segmentadas por idioma, país ou gênero musical, destacam-se a dupla C7riel e Paco Amoroso e os cantores Milo J, Jorge Drexler, Karol G, Rosalía, Mon Laferte e Silvana Estrada. Esses concorrem em disco, música do ano e gravação do ano.

Veja a lista de indicados ao Grammy Latino 2026 abaixo:

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ÁLBUM DO ANO

- "Equilibrivm", Anitta

- "Free Spirits", Ca7riel & Paco Amoroso

- "Taracá", Jorge Drexler

- "Vendrán Suaves Lluvias", Silvana Estrada

- "Tropicoqueta", Karol G

- "Femme Fatale", Mon Laferte

- "Muda", Carín León

- "La Vida Era Más Corta", Milo J

- "¿Dónde Es El After?", Rawayana

- "Lux (complete works)", Rosalía

ARTISTA REVELAÇÃO

- Delilah

- Fabian

- Loulu Gilberto

- Arath Herce

- Macario Martínez

- Maye

- Sofia Monroy

- Kendall Penã

- Dora Sanches

- Aria Vega

- Zeca Veloso

CANÇÃO DO ANO

- "Coleccionando Heridas", Karol G e Marco Antonio Solís

- "Como se ama?", Jorge Drexler

- "Dime", Silvana Estrada

- "Femme Fatale", Mon Laferte

- "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día", Ca7riel & Paco Amoroso, com participação de Sting

- "Humano", Juanes e Vivir Quintana

- "La Perla", Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia

- "Mi Gran Amor", Santana, com participação de Becky G

- "Nilo", Zanna

- "Solifican12", Milo J

GRAVAÇÃO DO ANO

- "HA HA", Ca7riel & Paco Amoroso

- "¿Cómo se ama?", Jorge Drexler

- "Dime", Silvana Estrada

- "O Amor Nos Encontrou", Loulu Gilberto

- "Coleccionando Heridas", Karol G e Marco Antonio Solís

- "Femme Fatale", Mon Laferte

- "Desde Que Te Tengo", Carín León

- "Niño", Milo J

- "La Perla", Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia

- "Alma", Elena Rose

MELHOR ÁLBUM DE ROCK OU DE MÚSICA ALTERNATIVA EM LÍNGUA PORTUGUESA

- "Resistência! Ao Vivo no Circo Voador" , Black Pantera

- "Let It Burn / Deixa Arder" , Chico Chico

- "Rádio Love Nacional" , Detonautas

- "Foto em Grupo" , Foto em Grupo

- "Carranca" , Urias

MELHOR CANÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA

- "Águas de um Mar Azul" - Urias

- "Memória" - Rosalía e Carminho

- "No Vento de Nós" - Criolo, Amaro Freitas e Dino D?Santiago

- "Sua Onda" - Marisa Monte

- "Viver e Morrer de Amor na América Latina" - Johnny Hooker

MELHOR ÁLBUM DE POP CONTEMPORÂNEO EM LÍNGUA PORTUGUESA

- "Equilibrivm" , Anitta

- "Ludom" ? Ludom

- "Antes Que A Terra Acabe" , Luedji Luna

- "BRava" , Jenni Mosello

- "Marinada vol.1" , Marina Sena

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA EM LÍNGUA PORTUGUESA

- "Novo Testamento" , Ajuliacosta

- "Frequência Lunar" , Budah

- "Caro Vapor II , Qual a Forma de Pagamento?" , Don L

- "Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores" , Emicida

- "Terra Vermelha: Do Interior pro Interior" , Matuto S.A.

MELHOR ÁLBUM DE SAMBA/PAGODE

- "50 Anos de Carreira" , Leci Brandão

- "Jessé - As canções de Zeca Pagodinho" , Teresa Cristina

- "Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo)" , Xande De Pilares

- "Sentimento" , Ferrugem

- "Quinhão" , Mosquito

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA POPULAR BRASILEIRA/MÚSICA AFRO PORTUGUESA BRASILEIRA

- "Criolo, Amaro e Dino" , Criolo, Amaro Freitas, Dino d'Santiago

- "Vende-se Lembrança" , Pedro Emílio

- "Améfrica" - Bia Ferreira

- "Afim" , Zé Ibarra

- "Eita" , Lenine

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA SERTANEJA

- Fire Arena , Ana Castela

- "Cantando Sua História 2 (Ao Vivo)" , Simone Mendes

- "Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)" , Lauana Prado

- "Registro Histórico (Ao Vivo)" , Luan Santana

- "Traia Acústico (Ao Vivo)" , Traia Véia

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA DE RAÍZES EM LÍNGUA PORTUGUESA

- "Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir" , Carminho

- "Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)" , João Gomes, Mestrinho, Jota.pê

- "Até Cansar o Cansaço" , Juliana Linhares

- "Molho Lambão" , Psirico

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- "Amor Perene" , Zaynara