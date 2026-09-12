Cantor mineiro ganha homenagem no Santuário da Piedade

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O cantor e compositor Vander Lee (1966-2016) será homenageado com apresentação do Coral Ensaio Aberto, sob a regência do maestro Lindomar Gomes e participação dos músicos Marcos Catarina e Fred Borges, neste sábado (12/9), no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade – Padroeira de Minas Gerais.

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A apresentação integra o Festival Internacional de Corais (FIC) 2026 e faz parte da programação do Jubileu de Nossa Senhora da Piedade, que tem como tema Nossa Senhora da Piedade, Mãe da Fidelidade e como lema Com a Mãe da Piedade, permanecer na Fidelidade. Os interessados em participar devem agendar a visita pelo site do Santuário.

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Vander Lee é reconhecido por sua contribuição à música popular brasileira e por sucessos como “Onde Deus possa me ouvir”, “Esperando aviões”, “Iluminado”, “Românticos” e “Meu jardim”.

O FUTURO DAS CIDADES

Carlo Franzato, designer com atuação nos campos da inovação social e da sustentabilidade, e professor associado do departamento de Artes & Design da PUC-Rio, onde coordena o laboratório de design socioambiental Ecotopias, estará em Belo Horizonte na próxima terça-feira (15/9) para ministrar a palestra “Cidades do amanhã: a imaginação de futuros possíveis”, que a Casa Fiat de Cultura e a Fundação Torino promovem, às 19h30,



na Casa Fiat. O encontro integra a programação paralela da exposição “Celebrar as ruas: 50 anos de Fiat e brasilidade na Casa Fiat de Cultura” e abordará a antecipação de futuros possíveis, os desafios da regeneração ecológica e o papel do design na construção de cidades mais plurais e regenerativas. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pela Sympla.

POP BH

A cantora Roberta Campos é a convidada da final do Festival de Música Pop Autoral É Pop BH, dia 24 de setembro, no Cine Theatro Brasil. Roberta dividirá o palco com os músicos Gabriel Gonti, Gustavo Fraga e Sebá, que se apresentam também a convite de Rick Alves e Gustavo Braga, idealizadores do festival.

O projeto recebeu inscrição de 400 artistas de diversos estados, mas apenas quatro chegaram à final: a mineira Julia Deodora, o sergipano Kaisan, o paulista Gabriel Fernandes e a baiana Luanda.

Na final, os artistas vão cantar para um júri técnico e artístico, formado por, entre outros, Ricardo Koctus, baixista do Pato Fu. O ganhador receberá prêmio de R$ 5 mil, além de uma consultoria artística e todo o material fotográfico e audiovisual produzido durante o festival.

VOLTA ÀS ORIGENS

O Festival Fartura BH já tem data e local definidos para sua 12ª edição. Nos dias 10 e 11 de outubro, com entrada gratuita, o evento retorna à Praça José Mendes Júnior, ao lado do Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, onde realizou suas três primeiras edições.

Em 2014, em sua estreia, o Fartura foi um dos primeiros grandes eventos a ocupar a praça, que agora volta a receber o festival mais de uma década depois. O reencontro com o local também orienta o tema deste ano: Volta às Origens – Comidas do Brasil.

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A proposta é olhar para o país por meio da gastronomia, reunindo ingredientes, produtores, cozinheiros e manifestações culturais. As cinco regiões brasileiras estarão representadas, cada uma, a partir de três protagonistas: um chef, um produtor e uma manifestação artística.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.