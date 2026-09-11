Anitta abandona ironia e dá lição de realidade ao vivo na Globo: ‘Não sou maluca’

Anitta deu uma bronca nos participantes do Estrelas da Casa durante o segundo festival da temporada, na noite de quinta-feira (10/9). Depois de ironizar as críticas que recebeu por suas avaliações, a conselheira explicou por que insiste em apontar erros e alertou os competidores sobre as cobranças que virão fora do programa.

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Desde o início do reality, a cantora chamou atenção por seus comentários diretos sobre apresentações, figurinos e questões técnicas. Diante da repercussão, ela resolveu mudar de postura, em tom de brincadeira, e anunciou que passaria a amar tudo. Agora quero ser amada por todos, ironizou.

Ao fim do festival, no entanto, Anitta abandonou o deboche e fez um longo discurso. Ela afirmou que, depois do programa, os participantes terão de lidar diretamente com a opinião do público, ressaltando que as redes sociais podem ser muito menos tolerantes do que os profissionais do reality.





Vocês vão lidar com o público que no primeiro deslize, na primeira fala, na primeira palavra errada, no primeiro desafinado, na primeira roupa equivocada, no primeiro desrespeito que não percebeu (…) você vai ser crucificado diariamente nas suas redes, alertou.

A cantora também rebateu as críticas por apontar problemas durante as apresentações. Ela citou como exemplo o momento em que reclamou de um microfone baixo e explicou que recebeu liberdade da Globo para fazer esse tipo de observação.

Eu não sou maluca de vir pra Globo e pontuar problemas sem a Globo ter falado para mim: Você fala o que quiser, a gente vem e faz o que a pessoa pediu pra gente fazer’, declarou.

Anitta afirmou que poderia simplesmente elogiar todos os participantes, receber o cachê e ir embora, já que o futuro profissional dos competidores não teria impacto em sua própria carreira.

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Antes de encerrar, a conselheira retomou o deboche que marcou suas avaliações naquela noite e provocou quem reclamou de suas intervenções. Hoje teve algumas coisas, mas também bem feito. Ninguém mandou reclamar das minhas intervenções. Vão ficar sem saber, ok? É isso, concluiu.