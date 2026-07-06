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Carro que Ayrton Senna deu a Adriane Galisteu integra exposição em BH

Mostra que a Casa Fiat abre nesta terça-feira (7/7) comemora os 50 anos da montadora no Brasil e exibe modelos históricos da marca 

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Mariana Peixoto
Mariana Peixoto
Repórter
Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.
06/07/2026 02:00

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Fiat Uno dado de presente a Adriane Galisteu pelo piloto Ayrton Senna, que foi o primeiro a dirigir o carro, segundo curador da mostra
Fiat Uno dado de presente a Adriane Galisteu pelo piloto Ayrton Senna, que foi o primeiro a dirigir o carro, segundo curador da mostra crédito: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.APRESS

O Brasil e o mundo acompanharam, naquele 22 de julho de 2013, a ousadia do Papa Francisco. Ao desembarcar no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, o pontífice fez tudo do jeito que quis. Despachou o “papamóvel” blindado que tinha à disposição e se aboletou em um Fiat Idea, sem nenhuma blindagem.

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"Cicatrizes" deixadas pelos fiéis que se aproximaram do Idea utilizado pelo Papa Francisco no Brasil continuam aparentes
"Cicatrizes" deixadas pelos fiéis que se aproximaram do Idea utilizado pelo Papa Francisco no Brasil continuam aparentes GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.APRESS


Acenou para a multidão que o aguardava no percurso (as imagens, na época, revelaram que não usava cinto de segurança), com os vidros abertos – não elétricos, mas de manivela. O carro foi escolhido pelo papa justamente pela simplicidade e por ter janelas amplas no banco de trás.

As marcas deixadas pela população que se aproximou do santo padre estão expostas na mostra “Celebrar as ruas: 50 anos de Fiat e brasilidade”, que será aberta nesta terça (7/7), na Casa Fiat de Cultura.


Parte do acervo da fábrica da Fiat em Betim, o Idea do Papa Francisco é atração no eixo dedicado à religiosidade. Os amassados (cicatrizes, nas palavras do curador Marcos Rozen) provocados pelo encontro com a população estão bem claros para o público. “Todos os automóveis que estão na exposição não estão como produto, mas representando um valor simbólico”, acrescenta.

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Uma fotografia cobrindo a parede lateral ao carro mostra a população junto a Francisco. Do outro lado da sala, há uma imagem do Papa João Paulo II, simbolizando sua presença em Belo Horizonte. Após a missa celebrada por ele em 1o. de julho de 1980, a Praça João Pinheiro, nas Mangabeiras, foi devidamente rebatizada Praça do Papa.

Dos sete automóveis expostos, quatro são de propriedade da Fiat e três são particulares. Deste segundo grupo, um deles é um Uno Mille Eletronic 1993, que fez parte da primeira geração de carros populares do Brasil. A proprietária é Adriane Galisteu, que o recebeu de presente de Ayrton Senna, seu namorado na época. Esta é a primeira vez que a apresentadora libera o veículo para uma exposição.


“Um belo dia ele perguntou para ela o que gostaria de presente de aniversário”, conta Rozen. “Ela disse que queria um Uno, porque é o carro que todas as amigas tinham. Passado algum tempo, ele chegou com o carro (a placa é iniciada por DRI). Tinha um buquê de flores no painel e o convite para jantar. A única condição que ele colocou foi que ele iria dirigir até o restaurante. Então o Senna foi o primeiro motorista do carro”, diz Rozen.


Na sala onde o veículo está exposto há também muitas imagens do tricampeão mundial. Uma delas mostra a retirada do piloto diante da multidão que invadiu a pista de Interlagos após Senna vencer o GP do Brasil de 1993. “Ele foi resgatado por um safety car (carro de segurança da Fórmula 1) que era um Tempra 93. Entra no carro, se pendura na janela e dá praticamente a volta completa em Interlagos comemorando junto com o público”, comenta Rozen.


Outro modelo particular é o Palio Weekend do pentacampeonato da Seleção Brasileira, em 2002. O veículo, arrematado em um leilão, é mantido na garagem pela compradora – não rodou mais do que 3 mil km. Destaque do eixo da exposição dedicado ao futebol, estampa a assinatura dos craques de outrora: Cafu, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho.


A parte externa da Casa Fiat apresenta outros modelos clássicos da montadora. Como esquecer o Fiat 147? Primeiro carro produzido do Brasil para o mundo, marcou também o pioneirismo do país ao produzir, em larga escala, um veículo movido a álcool (em 1979). Como os visitantes não podem entrar, obviamente, nos veículos, a exposição disponibilizou um modelo para que o público faça as devidas selfies. É um Fiat Argo, customizado de pelúcia rosa. 

ALÉM DA MOSTRA
Confira a programação paralela, que tem entrada franca

Bate-papo com os curadores
Nesta quarta (8/7), das 19h30 às 21h, conversa com Yuri Quevedo e Marcos Rozen. Inscrição via Sympla

Visitas temáticas
“Brasil com S: o espetáculo de ser brasileiro” – 11/7 e 25/7, às 16h


“Brazilcore: signos da brasilidade na moda” – 12/7, 18/7 e 26/7, às 16h


“Tem festa na rua, tem Brasil” – 19/7, às 11h

Ateliê Aberto
“Carrinhos em construção: acelerando a imaginação” – Em julho, às quintas, às 19h30; sábados e domingos, às 10h30 e 15h (em 19/7, apenas às 10h30)

Oficinas
Sketch Attack: desenho automotivo – 14/7 e 15/7, das 19h às 21h (com distribuição de senha)


Clay Lab: modelando carros do futuro – 21/7 e 22/7, das 14h às 17h (com distribuição de senha)

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Música na Capela
Clássicos da música brasileira com Quarteto Catarse – 19/7, às 11h

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