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ACIDENTE

Vídeo: Alcione sofre queda no palco durante apresentação

Artista perdeu o equilíbrio em show no Arraial do Ipem, em São Luís, mas seguiu cantando após o incidente

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Folhapress - Notícias
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Folhapress - Notícias
Repórter
05/07/2026 13:42

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Alcione surpreende ao sambar durante show no Rio após cirurgia na coluna
Alcione caiu durante um show em São Luís (MA), foi ajudada pela equipe e seguiu a apresentação normalmente crédito: Tupi

A plateia que assistia ao show de Alcione, 78, na noite deste sábado (4/7), no Arraial do Ipem, em São Luís (MA), levou um susto.

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A cantora, que por um tempo fez shows sentada após passar por cirurgias no quadril e na coluna, se desequilibrou e caiu durante a apresentação. 

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Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da queda da artista. É possível reparar que havia uma cadeira no palco, atrás dela, retirada momentos antes.

Rapidamente, integrantes da equipe de Alcione a ajudaram a se levantar. Ela continuou a apresentação normalmente após o incidente.

Neste domingo (5/7), a cantora postou um vídeo no Instagram para tranquilizar seus fãs. Ela disse que está ótima, agradeceu a preocupação e citou um trecho da música "Volta por cima", famosa na voz de Beth Carvalho.

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"Vem cá, vocês acham que é um tombinho que vai me derrubar? Um tombo? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, que eu não sou uma qualquer. Tô ótima e obrigada pela preocupação, gente", disse.

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