Filha de Ana Maria Braga contesta declaração da mãe

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de Ana Maria Braga, de 77 anos, afirmar, em rede nacional, que discorda de algumas de suas escolhas de vida, Mariana Maffeis, de 43, resolveu se pronunciar. A filha da apresentadora disse que a repercussão das declarações reforçou uma imagem distorcida sobre quem ela é e criticou os rótulos atribuídos ao seu estilo de vida.

No último domingo (28/6), Ana Maria participou do quadro Pode Perguntar, do "Fantástico", na Globo, disse que irá se aposentar quando quiser e chamou a filha de "radical" por criar os filhos sem eletrônicos e por optar pelo parto domiciliar. A fala repercutiu nas redes sociais e gerou debates sobre maternidade e diferentes formas de criação. Mariana é mãe de Joana, 15, Maria, 11, Varuna, 5, e Hima, 2.

Mariana afirmou que a percepção do público sobre sua rotina está distante da realidade. "As pessoas se enganam comigo, pois é vendida uma imagem de mim que não condiz com a realidade", explicou. Ela continuou: "Hoje queremos apenas rotular os outros para facilitar nossa vida e nossa percepção dela. E ainda os meios de comunicação reforçam toda essa dinâmica", disse em entrevista à "Quem".

Casada com o professor de ioga colombiano Badarik González, ela também rebateu a ideia de que vive de forma simples por ter deixado a capital para morar em Botucatu, no interior de São Paulo. Segundo Mariana, a mudança nunca significou renunciar a conforto ou de qualidade de vida.

"Canso de falar: não levo vida simples nenhuma. Temos acesso a tudo do bom e do melhor: comida, roupas, casa, estudos, experiências. Não há simplicidade, e sim muita elaboração. Que eu não fique ostentando preços e etiquetas não quer dizer que dispenso os luxos da vida. Muito pelo contrário", afirmou a influenciadora.

Mariana disse que escolheu viver longe dos grandes centros por considerar que contato com a natureza, boa qualidade do ar e da água representam um verdadeiro privilégio. "Escolhi viver afastada do grande centro urbano justamente por querer viver o bom e o melhor da vida. Isso não é simples."

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Em 2023, a influenciadora surpreendeu seus seguidores ao dar sua opinião sobre a vacina contra a COVID-19. Chamou de "agenda satanista" a imunização contra a doença e disse que considerava um "absurdo" a campanha de vacinação do Ministério da Saúde.