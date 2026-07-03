Assine
overlay
Início Cultura
STREAMING

Casimiro, da CazéTV, viaja para cobrir a Copa do Mundo in loco

Narrador Luis Felipe Freitas e fundador do canal comandam coberturas nos estádios das partidas, a partir das quartas de final; rodada começa em 9 de julho

Publicidade
Carregando...
JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
03/07/2026 15:28

compartilhe

SIGA
×
CazéTV envia Casimiro e Luis Felipe Freitas para cobertura in loco da Copa
Casimiro passa a fazer a cobertura da Copa in loco, a partir do próximo dia 9 de julho crédito: Tupi

A CazéTV decidiu levar seus principais nomes para os estádios da América do Norte a partir das quartas de final da Copa 2026. Mesmo com transmissões feitas dos estúdios brasileiros até agora, o canal da Livemode passará a ter presença física nos palcos decisivos do torneio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A estratégia visa reforçar a entrega de conteúdo na reta final da competição, já que o canal é o único a exibir todos os jogos do torneio no Brasil. O plano prevê uma cobertura intensa nos locais das partidas, elevando o nível da transmissão digital.

Casimiro e Luis Felipe Freitas viajam para o mata-mata

A equipe de frente será liderada por Casimiro Miguel e pelo narrador Luis Felipe Freitas. Embora a escala completa dos profissionais que viajarão seja mantida sob sigilo, a ida dos dois nomes principais já está confirmada para a nova fase da cobertura.

O deslocamento para o exterior é uma iniciativa editorial e não uma obrigação da Fifa. Como o canal detém direitos de exibição exclusivos para diversas partidas das quartas de final e uma das semifinais, o investimento busca valorizar esses momentos de audiência máxima.

Cobertura mantida mesmo sem a Seleção Brasileira

O planejamento da emissora não está atrelado ao sucesso da equipe comandada por Carlo Ancelotti. Mesmo que o Brasil seja eliminado pela Noruega no próximo domingo (5/7) o cronograma de viagens dos comunicadores está garantido para as etapas seguintes do Mundial.

 

Atualmente, as partidas são narradas no modelo off-tube, mas o canal já conta com uma rede de repórteres e influenciadores espalhados pelas sedes. Com a mudança, o núcleo principal de transmissão deixa o Brasil para acompanhar de perto o desfecho da taça.

Abaixo, as datas previstas para o caminho brasileiro na competição:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Oitavas de final: O duelo ocorre neste domingo (5/7) às 17h, quando o Brasil enfrenta a Noruega
  • Quartas de final: A partida está agendada para o sábado, 11 de julho, às 18h. Caso avance, o Brasil joga neste dia já com a equipe da CazéTV no estádio.
  • Semifinal: O confronto decisivo por uma vaga na final será na quarta-feira, 15 de julho. O início da transmissão está previsto para as 16h.
  • Grande Final: O encerramento do torneio acontece no domingo, 19 de julho, às 16h.

A ida dos apresentadores integra a estratégia do canal digital para se posicionar como a principal alternativa de transmissão esportiva no país, independentemente do desempenho em campo da Seleção Brasileira.

Tópicos relacionados:

casimiro cazetv copa-2026 entretenimento jogos transmissao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay