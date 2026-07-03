Casimiro, da CazéTV, viaja para cobrir a Copa do Mundo in loco

A CazéTV decidiu levar seus principais nomes para os estádios da América do Norte a partir das quartas de final da Copa 2026. Mesmo com transmissões feitas dos estúdios brasileiros até agora, o canal da Livemode passará a ter presença física nos palcos decisivos do torneio.

A estratégia visa reforçar a entrega de conteúdo na reta final da competição, já que o canal é o único a exibir todos os jogos do torneio no Brasil. O plano prevê uma cobertura intensa nos locais das partidas, elevando o nível da transmissão digital.

Casimiro e Luis Felipe Freitas viajam para o mata-mata

A equipe de frente será liderada por Casimiro Miguel e pelo narrador Luis Felipe Freitas. Embora a escala completa dos profissionais que viajarão seja mantida sob sigilo, a ida dos dois nomes principais já está confirmada para a nova fase da cobertura.

O deslocamento para o exterior é uma iniciativa editorial e não uma obrigação da Fifa. Como o canal detém direitos de exibição exclusivos para diversas partidas das quartas de final e uma das semifinais, o investimento busca valorizar esses momentos de audiência máxima.

Cobertura mantida mesmo sem a Seleção Brasileira

O planejamento da emissora não está atrelado ao sucesso da equipe comandada por Carlo Ancelotti. Mesmo que o Brasil seja eliminado pela Noruega no próximo domingo (5/7) o cronograma de viagens dos comunicadores está garantido para as etapas seguintes do Mundial.

Atualmente, as partidas são narradas no modelo off-tube, mas o canal já conta com uma rede de repórteres e influenciadores espalhados pelas sedes. Com a mudança, o núcleo principal de transmissão deixa o Brasil para acompanhar de perto o desfecho da taça.

Abaixo, as datas previstas para o caminho brasileiro na competição:

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Oitavas de final: O duelo ocorre neste domingo (5/7) às 17h, quando o Brasil enfrenta a Noruega

Quartas de final: A partida está agendada para o sábado, 11 de julho, às 18h. Caso avance, o Brasil joga neste dia já com a equipe da CazéTV no estádio.

Semifinal: O confronto decisivo por uma vaga na final será na quarta-feira, 15 de julho. O início da transmissão está previsto para as 16h.

Grande Final: O encerramento do torneio acontece no domingo, 19 de julho, às 16h.

A ida dos apresentadores integra a estratégia do canal digital para se posicionar como a principal alternativa de transmissão esportiva no país, independentemente do desempenho em campo da Seleção Brasileira.