Casimiro debocha de campanha da Globo e do SBT para a Copa

Durante transmissão ao vivo pela CazéTV, o streamer Casimiro debochou das campanhas das emissoras que incentivam o público a comprar antena digital para assistir aos jogos sem delay.

"Já comprou sua antena? Sintoniza na CazéTV! Tem gente que vai comprar antena e não vai achar o jogo, hein?", disse Casimiro, em tom de deboche. O trecho rapidamente viralizou nas redes sociais e foi lido como uma provocação direta às duas concorrentes.

O deboche da CazéTV com relação as campanhas que a Globo e o SBT tão fazendo pra que o público use antena pra ver os jogos da Copa expõe um problema trivial: elas tão esquecendo de deixar claro ao público que não vão ter todos os jogos. pic.twitter.com/Mywvt7woey — João Batista Pinto (@Joao_Justiceiro) June 1, 2026

Campanha das emissoras vira alvo

A brincadeira teve endereço certo. A Globo lançou a ação Fique Antenado, com o argumento de que a antena digital elimina o atraso da transmissão e evita que o telespectador "ouça o gol do vizinho" antes de ver a jogada na própria TV.

A campanha circulou nas redes e em chamadas com Karine Teles e Alex Escobar. O SBT entrou na mesma linha, reforçando a TV aberta como a opção mais segura para quem quer fugir do delay.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a CazéTV mais consolidada do que estava na Copa de 2022, Casimiro disputa espaço que antes era quase exclusivo das emissoras. Enquanto Globo e SBT vendem a antena como solução, o streamer tenta mostrar que a Copa também tem endereço fora da televisão.