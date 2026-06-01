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Casimiro debocha de campanha da Globo e do SBT para a Copa

Streamer da CazéTV ironizou ação publicitária das emissoras que incentiva a compra de antena digital como recurso para evitar o delay nas transmissões

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
01/06/2026 16:42

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Casimiro debocha de Globo e SBT e acende rivalidade na Copa: ‘Já comprou sua antena?’
‘Já comprou sua antena?’, disse Casimiro, em tom de deboche, durante transmissão da CazéTV crédito: Tupi

Durante transmissão ao vivo pela CazéTV, o streamer Casimiro debochou das campanhas das emissoras que incentivam o público a comprar antena digital para assistir aos jogos sem delay.

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"Já comprou sua antena? Sintoniza na CazéTV! Tem gente que vai comprar antena e não vai achar o jogo, hein?", disse Casimiro, em tom de deboche. O trecho rapidamente viralizou nas redes sociais e foi lido como uma provocação direta às duas concorrentes.

Campanha das emissoras vira alvo

A brincadeira teve endereço certo. A Globo lançou a ação Fique Antenado, com o argumento de que a antena digital elimina o atraso da transmissão e evita que o telespectador "ouça o gol do vizinho" antes de ver a jogada na própria TV.

A campanha circulou nas redes e em chamadas com Karine Teles e Alex Escobar. O SBT entrou na mesma linha, reforçando a TV aberta como a opção mais segura para quem quer fugir do delay.

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Com a CazéTV mais consolidada do que estava na Copa de 2022, Casimiro disputa espaço que antes era quase exclusivo das emissoras. Enquanto Globo e SBT vendem a antena como solução, o streamer tenta mostrar que a Copa também tem endereço fora da televisão.

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