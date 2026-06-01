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Salário de Virginia Fonseca na Globo vem à tona; veja valor

Influenciadora foi confirmada na equipe do Domingão com Huck e deve receber cerca de R$ 40 mil durante a fase de grupos da competição

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JJ
Joubert Júnior
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Joubert Júnior
Repórter
01/06/2026 14:24 - atualizado em 01/06/2026 14:39

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Virginia Fonseca olha para a câmera. Atrás dela há prateleira com louças brancas
Virginia Fonseca receberá R$ 40 mil para cobrir Copa na Globo crédito: Instagram/reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca se prepara para um novo desafio profissional fora das telas dos celulares. Ela foi confirmada como a nova integrante da equipe do Domingão com Huck, e vai atuar na cobertura dos bastidores da próxima competição mundial de futebol.

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A meta é unir o carisma digital da loira ao alcance nacional da televisão. Com uma base de 56,8 milhões de seguidores no Instagram, ela detém o posto de segunda brasileira mais popular na rede social, posicionada logo atrás da cantora Anitta e à frente de Tatá Werneck.

No projeto, a artista deve transpor seu estilo de criação de conteúdo para a linguagem televisiva. Além de buscar conversas exclusivas com os atletas da seleção, o foco estará em mostrar a cultura local, experiências gastronômicas, roteiros de compras e curiosidades das sedes da Copa do Mundo.

A participação foi definida em reuniões recentes entre a empresária e o apresentador Luciano Huck. A ideia é que ela funcione como um elo entre o entretenimento de domingo e o clima do torneio, mantendo a leveza e a descontração que já apresenta em seus perfis oficiais.

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Embora o foco principal seja o prestígio da TV aberta, os detalhes financeiros também chamam a atenção. Segundo informações divulgadas pelo Portal Leo Dias, o pagamento previsto para o período da fase de grupos é de aproximadamente R$ 40 mil.

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Apesar de a cifra ser menor do que os ganhos habituais da influenciadora na internet, o contrato prevê ganhos extras por meio de ações publicitárias. O objetivo central de Virginia é atingir um público mais diversificado, consolidando sua imagem junto às famílias brasileiras que acompanham a programação dominical.

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