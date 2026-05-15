Saiba por que Virginia e Vini Jr. terminaram o namoro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora Virginia Fonseca confirmou nesta sexta-feira (15/5) o fim do relacionamento com o jogador Vinícius Júnior. A notícia foi anunciada por meio de uma carta aberta publicada nas redes sociais, na qual ela falou sobre maturidade, respeito e limites pessoais ao explicar a decisão de encerrar o namoro.

A influenciadora não revelou o motivo exato da separação, mas indicou que a escolha aconteceu após perceber que algumas questões consideradas “inegociáveis” deixaram de fazer sentido dentro da relação. No texto, a empresária afirmou que prefere encerrar ciclos com carinho do que insistir em algo apenas por conveniência.

“Aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer”, escreveu.

No início da publicação, Virginia também reforçou que se entregou intensamente ao relacionamento, apesar da rotina intensa como empresária, influenciadora e mãe. Segundo ela, viver a relação sem medo ou barreiras foi uma escolha consciente.

“Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou”, declarou.

Ao anunciar o término, a influenciadora publicou ainda uma foto em preto e branco ao lado do atacante do Real Madrid e afirmou que a separação aconteceu em comum acordo. Ela desejou felicidade ao ex-companheiro e pediu respeito do público neste momento.

“Hoje, escolhemos respeitar o caminho um do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius”, concluiu.

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O relacionamento entre os dois vinha despertando atenção nas redes sociais desde os primeiros rumores de romance, principalmente pela popularidade do casal. Até o momento, Vinícius Júnior não se pronunciou publicamente sobre o término.