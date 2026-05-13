Assine
overlay
Início Cultura
PRESENTES AINDA NÃO CHEGARAM

Chaiany do BBB26 aguarda promessa e mimos prometidos por Virginia Fonseca

Ex-BBB Chaiany revela bastidores da promessa de produtos de Virginia Fonseca

Publicidade
Carregando...
JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
13/05/2026 11:58 - atualizado em 13/05/2026 12:01

compartilhe

SIGA
×
Ex-BBB 26, Chaiany aguarda promessa e mimos prometidos por Virginia Fonseca
Ex-BBB 26, Chaiany aguarda promessa e mimos prometidos por Virginia Fonseca crédito: Tupi

A ex-participante do BBB 26, Chaiany Andrade, revelou que ainda não recebeu o estoque vitalício de produtos prometido por Virginia Fonseca. O compromisso foi firmado pela empresária enquanto a sister ainda estava confinada no reality show da Globo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Chaiany comenta ausência de mimos da influenciadora

Durante entrevista ao programa PodDelas, a influenciadora explicou que, apesar da promessa pública, nenhum item foi entregue em sua residência até o momento. A fala repercutiu entre os seguidores que acompanharam a trajetória da modelo no programa.

Leia Mais

Chaiany, no entanto, minimizou a situação e demonstrou compreensão com a rotina da empresária. "Eu confio nela, ela é ocupada, é mãe solteira, tem três filhos. Imagina a loucura dessa mulher", afirmou a ex-sister durante o bate-papo.

A promessa de Virginia ocorreu após Chaiany elogiar frequentemente os itens da marca em rede nacional. O apoio constante despertou o interesse da dona da empresa, que usou suas redes sociais para se comprometer a bonificar a participante após sua saída da casa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mesmo sem o cumprimento do trato, a ex-confinada garantiu que sua preferência pelos cosméticos não mudou. Ela ressaltou que, caso o envio não ocorra, não haveria problema, pois continuará sendo consumidora fiel e comprando os produtos normalmente.

Tópicos relacionados:

bbb bbb26 celebridades realities realityshow

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay