Chaiany do BBB26 aguarda promessa e mimos prometidos por Virginia Fonseca

A ex-participante do BBB 26, Chaiany Andrade, revelou que ainda não recebeu o estoque vitalício de produtos prometido por Virginia Fonseca. O compromisso foi firmado pela empresária enquanto a sister ainda estava confinada no reality show da Globo.

Chaiany comenta ausência de mimos da influenciadora

Durante entrevista ao programa PodDelas, a influenciadora explicou que, apesar da promessa pública, nenhum item foi entregue em sua residência até o momento. A fala repercutiu entre os seguidores que acompanharam a trajetória da modelo no programa.

Chaiany, no entanto, minimizou a situação e demonstrou compreensão com a rotina da empresária. "Eu confio nela, ela é ocupada, é mãe solteira, tem três filhos. Imagina a loucura dessa mulher", afirmou a ex-sister durante o bate-papo.

Chaiany dizendo que não recebeu os produtos que Virgínia teria prometido a ela. pic.twitter.com/h7RI3I9p2k — Égua Mana (@eguamanao) May 13, 2026

A promessa de Virginia ocorreu após Chaiany elogiar frequentemente os itens da marca em rede nacional. O apoio constante despertou o interesse da dona da empresa, que usou suas redes sociais para se comprometer a bonificar a participante após sua saída da casa.

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Mesmo sem o cumprimento do trato, a ex-confinada garantiu que sua preferência pelos cosméticos não mudou. Ela ressaltou que, caso o envio não ocorra, não haveria problema, pois continuará sendo consumidora fiel e comprando os produtos normalmente.