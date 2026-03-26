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Chaiany é acusada de furto no 'BBB', e equipe anuncia medidas judiciais

Internautas começaram a acusar a goiana de pegar itens da mineira Ana Paula Renault na casa, mas não há imagens que comprovem a acusação

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26/03/2026 15:31

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"Liberdade de expressão não autoriza a disseminação de acusações falsas. Seguiremos firmes, adotando todas as providências necessárias para resguardar a honra e a imagem da Chaiany", escreveu a equipe no Instagram. crédito: Manoella Mello/Reprodução

Após Chaiany ser acusada de furtar itens de Ana Paula Renault no "BBB 26", a equipe da goiana defendeu a participante.

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A assessoria da sister expôs as acusações feitas on-line de que ela teria pego itens da Veterana na casa. "Uma série de publicações passou a ganhar força nas redes sociais, com insinuações de furto e tentando associar, sem qualquer comprovação, a imagem da Chaiany a um crime", escreveram no Instagram.

 

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Os administradores ressaltaram que isso "não é opinião. É a construção de uma narrativa baseada em suposições, que vem sendo repetida e ampliada de forma coordenada, ultrapassando qualquer limite aceitável. Atribuir um crime a alguém sem provas configura calúnia, conforme o art. 138 do Código Penal, além de também gerar responsabilização civil por danos morais".

Segundo a equipe, a Justiça já foi acionada. "Informamos que todas as publicações já foram registradas e devidamente preservadas, as medidas legais cabíveis já estão em andamento, tanto na esfera cível quanto na criminal. As plataformas serão notificadas para identificação dos responsáveis, e todos responderão por seus atos", explicou.

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"Liberdade de expressão não autoriza a disseminação de acusações falsas. Seguiremos firmes, adotando todas as providências necessárias para resguardar a honra e a imagem da Chaiany", complementou.

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