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Família decide não contar morte de pai e Ana Paula segue no BBB 26

Pai da participante do reality, o ex-deputado Gerardo Renault morreu aos 96 anos após internação. Decisão segue desejo dele de ver a filha no programa

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Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
19/04/2026 22:18 - atualizado em 19/04/2026 22:23

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Ana Paula e o pai, que faleceu neste domingo ((19)
Ana Paula e o pai, que faleceu neste domingo ((19) crédito: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO

A equipe da participante do BBB 26, Ana Paula Renault, confirmou neste domingo (19/4) a morte do pai dela, Gerardo Henrique Machado Renault, aos 96 anos. Advogado e ex-político mineiro, ele estava internado e não resistiu. A morte foi confirmada pelo Estado de Minas.

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Em nota divulgada nas redes sociais, a equipe informou que a família decidiu não comunicar a morte à participante neste momento, respeitando um desejo manifestado por ele ainda em vida.

“Diante de um momento tão doloroso, a família decidiu respeitar a vontade que ele expressou em vida e não comunicá-la. Ana Paula permanecerá no programa”, diz o texto.

A nota também destaca que a participação de Ana Paula no reality vai além de uma questão financeira e está ligada a um projeto pessoal antigo, incentivado pelo próprio pai.

“Foi ele quem pediu que Ana voltasse. Foi ele quem desejou vê-la ocupando novamente esse lugar. E é por amor, por força e em respeito a esse desejo que a família escolheu não retirá-la do programa”, afirma a equipe.

Gerardo Renault teve longa trajetória na política de Minas Gerais. Foi deputado estadual e federal, além de secretário de Agricultura e presidente do Instituto de Previdência do Legislativo mineiro.

A morte gerou manifestações de pesar entre autoridades. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) Alencar da Silveira Jr. lamentou nas redes sociais: “Triste com uma notícia do falecimento no início da noite”.

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A família pediu respeito à dor de Ana Paula Renault e de seus familiares neste momento.

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