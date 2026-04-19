Família decide não contar morte de pai e Ana Paula segue no BBB 26

A equipe da participante do BBB 26, Ana Paula Renault, confirmou neste domingo (19/4) a morte do pai dela, Gerardo Henrique Machado Renault, aos 96 anos. Advogado e ex-político mineiro, ele estava internado e não resistiu. A morte foi confirmada pelo Estado de Minas.

Em nota divulgada nas redes sociais, a equipe informou que a família decidiu não comunicar a morte à participante neste momento, respeitando um desejo manifestado por ele ainda em vida.

“Diante de um momento tão doloroso, a família decidiu respeitar a vontade que ele expressou em vida e não comunicá-la. Ana Paula permanecerá no programa”, diz o texto.

A nota também destaca que a participação de Ana Paula no reality vai além de uma questão financeira e está ligada a um projeto pessoal antigo, incentivado pelo próprio pai.

“Foi ele quem pediu que Ana voltasse. Foi ele quem desejou vê-la ocupando novamente esse lugar. E é por amor, por força e em respeito a esse desejo que a família escolheu não retirá-la do programa”, afirma a equipe.

Com profunda tristeza, a equipe de Ana Paula Renault comunica o falecimento de seu pai, seu Gerardo Henrique Machado Renault.



Diante de um momento tão doloroso, a família decidiu respeitar a vontade que ele expressou em vida e não comunica-lá. Ana Paula permanecerá no programa.… pic.twitter.com/m3jaRjR4nN — Ana Paula Renault ????????‍?? (@anapaularenault) April 20, 2026

Gerardo Renault teve longa trajetória na política de Minas Gerais. Foi deputado estadual e federal, além de secretário de Agricultura e presidente do Instituto de Previdência do Legislativo mineiro.

A morte gerou manifestações de pesar entre autoridades. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) Alencar da Silveira Jr. lamentou nas redes sociais: “Triste com uma notícia do falecimento no início da noite”.

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A família pediu respeito à dor de Ana Paula Renault e de seus familiares neste momento.