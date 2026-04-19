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Eduardo Bolsonaro sobre os irmãos: 'Flávio é o melhor de nós'

Postagem do ex-deputado federal soa como uma tentativa de legitimar a candidatura do irmão e rebater críticas da oposição

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PC
Pedro Cerqueira
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Pedro Cerqueira
Repórter
19/04/2026 16:41 - atualizado em 19/04/2026 16:43

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Na foto, da esquerda para a direira: Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Renan Bolsonaro.
Na foto, da esquerda para a direita: Flávio, Carlos, Jair, Eduardo e Jair Renan crédito: Reprodução/X

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) rasgou elogios ao irmão Flávio (PL), pré-candidato a presidente da República, na noite desse sábado (18/4).

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“Flávio tem história, não começou ontem. Entre nós, os irmãos, sempre dissemos: 'É o melhor de nós'”, postou na rede social X (antigo Twitter).

Mais que um elogio, a fala de Eduardo soa como uma tentativa de legitimar a candidatura do irmão e rebater críticas da oposição. 

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A ideia é construir a narrativa de que Flávio Bolsonaro está preparado para o cargo e que sua escolha para a disputa eleitoral é uma alternativa natural e legítima, não baseada apenas no fato de ser filho de Jair Bolsonaro.

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