Eduardo Bolsonaro sobre os irmãos: 'Flávio é o melhor de nós'

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) rasgou elogios ao irmão Flávio (PL), pré-candidato a presidente da República, na noite desse sábado (18/4).

“Flávio tem história, não começou ontem. Entre nós, os irmãos, sempre dissemos: 'É o melhor de nós'”, postou na rede social X (antigo Twitter).

Flávio tem história, não começou ontem. Entre nós, os irmãos, sempre dissemos: é o melhor de nós. https://t.co/cpA0emDt3p — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) April 18, 2026

Mais que um elogio, a fala de Eduardo soa como uma tentativa de legitimar a candidatura do irmão e rebater críticas da oposição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ideia é construir a narrativa de que Flávio Bolsonaro está preparado para o cargo e que sua escolha para a disputa eleitoral é uma alternativa natural e legítima, não baseada apenas no fato de ser filho de Jair Bolsonaro.