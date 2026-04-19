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Vaga no STF: Mourão mantém decisão após reunião com Messias; entenda

Após 'sem número' de pedidos, senador e ex-vice-presidente da República Hamilton Mourão (Republicanos-RS) finalmente recebeu o indicado por Lula (PT) para o STF

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Thaísa Oliveira
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Thaísa Oliveira
Repórter
19/04/2026 11:47

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Messias informou ao Planalto que tem votos da oposição para ser aprovado no Senado
Messias informou ao Planalto que tem votos da oposição para ser aprovado no Senado crédito: Foto: Daniel Estevão/AscomAGU

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador e ex-vice-presidente da República Hamilton Mourão (Republicanos-RS) recebeu pela primeira vez na sexta-feira (17) o ministro da AGU (Advocacia-Geral da União) Jorge Messias, indicado por Lula (PT) para o STF (Supremo Tribunal Federal). 

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Mourão afirma que "um sem número" de pessoas pediram, nos últimos meses, para que ele conversasse com Messias, de ministros do STF e do STJ (Superior Tribunal de Justiça) a generais. 

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Ele diz que, por fim, atendeu ao apelo de uma pessoa muito querida -- não quis revelar quem -- e agiu em nome da coerência, uma vez que também se reuniu com os outros dois indicados de Lula, Cristiano Zanin e Flávio Dino. 

O senador afirma que a conversa foi cordial, mas que Messias já sabia muito bem que não poderia contar com o voto dele. 

"Conversamos sobre a crise institucional, o fato de o devido processo legal estar sendo jogado fora. No mais, foram generalidades", diz o senador. "Ele sabe qual é a minha posição, mas procurou demonstrar que vai ser alguém isento." 

Mourão diz ter tratado das condenações pelos ataques de 8 de Janeiro, citando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro general Walter Braga Netto, de quem é próximo, e um empresário acusado de financiar com R$ 500 um ônibus que levou até Brasília um manifestante que participou dos atos de vandalismo. Messias, segundo ele, ouviu. 

Na última semana, o ministro da AGU também conseguiu riscar da lista o nome de outro senador por quem ainda não havia sido recebido: Eduardo Girão (Novo-CE), pré-candidato a governador do Ceará. O encontro ocorreu na quinta (16). 

"Conversei com ele, embora ele saiba o meu posicionamento desde o início. Mas é um dever institucional e também mantenho minha posição, meu voto contrário", diz o senador. 

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Messias será sabatinado pelo Senado no próximo dia 28, mais de seis meses após ter sido indicado para a vaga aberta com a aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso. Governistas dizem estar confiantes de que o AGU tem hoje mais do que os 41 votos necessários.

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