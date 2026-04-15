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VAGA NO SUPREMO

Sabatina de Jorge Messias ao STF é antecipada na CCJ do Senado

Relatório foi lido nesta quarta-feira (15/4) e análise do nome do advogado-geral da União ficou para 28 de abril após pedido de vista coletiva

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Danandra Rocha - Correio Braziliense
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Danandra Rocha - Correio Braziliense
Repórter
15/04/2026 16:17

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(FILES) Brazil?s Attorney General of the Union Jorge Messias looks on during the announcement of new measures to help the population affected by the Brumadinho dam collapse, in Brasilia on September 26, 2025. Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva nominated a trusted ally, lawyer Jorge Messias, to the Supreme Court on November 20, 2025, under scrutiny from the United States since the trial for coup plotting against former President Jair Bolsonaro. (Photo by Evaristo Sa / AFP)
Após 133 dias, indicação de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) é formalizada crédito: Evaristo Sa / AFP

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado deu início, nesta quarta-feira (15/4), à tramitação da indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF). O parecer do relator, senador Weverton Rocha (PDT-MA), foi apresentado, mas um pedido de vista coletiva adiou a deliberação. Com isso, a sabatina e a votação foram reagendadas para 28 de abril, um dia antes do previsto inicialmente, em razão de ajustes no calendário legislativo diante do feriado de 1º de Maio.

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A análise do nome indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocorre após um intervalo de quase cinco meses desde o anúncio. Nos bastidores, a demora refletiu resistências dentro do Senado, especialmente por parte do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), que defendia outro nome para a vaga aberta com a saída do então ministro Luís Roberto Barroso.

No relatório, Weverton destacou o perfil conciliador de Messias à frente da Advocacia-Geral da União (AGU), ressaltando a adoção de práticas voltadas à resolução de conflitos e à “segurança jurídica”. Segundo o senador, a gestão do advogado priorizou acordos judiciais e extrajudiciais como instrumento de política pública.

O relator também enfatizou resultados atribuídos à atuação de Messias, como a redução de riscos fiscais e o impacto nas contas públicas. Entre os dados mencionados, estão a diminuição de passivos judiciais e a queda no volume de precatórios projetados para os próximos anos.

“Com o Comitê de Riscos Fiscais Judiciais reduzindo em R$ 1,25 trilhão os riscos nos três primeiros anos, articulando AGU, Fazenda e Planejamento”, afirmou. 

A trajetória do indicado reúne formação acadêmica e experiência no serviço público. Graduado em direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Messias concluiu mestrado e doutorado na Universidade de Brasília (UnB), com foco em desenvolvimento e cooperação internacional. Também atuou como professor e acumula produção acadêmica na área jurídica.

Ingressou na Advocacia-Geral da União em 2006, após passagem pela Caixa Econômica Federal (CEF). Ao longo dos anos, ocupou funções em diferentes órgãos do governo federal, incluindo ministérios e a Casa Civil. Desde 2023, comanda a AGU.

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A sabatina na CCJ é a etapa seguinte do processo de indicação ao Supremo. Caso seja aprovado pelos senadores, o nome de Jorge Messias seguirá para votação no plenário da Casa.

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