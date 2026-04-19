Lula e Janja visitam Basílica da Sagrada Família em Barcelona

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja Lula visitaram, na manhã deste domingo (19/4), a Basílica da Sagrada Família em Barcelona, na Espanha.

"Hoje, eu e Janja, visitamos a Basílica da Sagrada Família. Um momento de paz, oração e reflexão em um lugar que inspira união e esperança. Deixei Barcelona com a certeza da importância de estarmos juntos, com respeito e solidariedade", disse o presidente, em publicação nas redes sociais.

Hoje, eu e @JanjaLula visitamos a Basílica da Sagrada Família.



Um momento de paz, oração e reflexão em um lugar que inspira união e esperança. Deixei Barcelona com a certeza da importância de estarmos juntos, com respeito e solidariedade.



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A basílica foi a última parada de Lula na Espanha antes de viajar para a Alemanha, onde terá encontros para firmar parcerias comerciais a fim de fomentar a industrialização no Brasil.