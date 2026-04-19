Morre aos 96 anos Gerardo Renault, ex-deputado e pai de Ana Paula do BBB

Morreu neste domingo (19/4) o advogado e ex-político mineiro Gerardo Henrique Machado Renault, aos 96 anos. Pai da participante do BBB 26, Ana Paula Renault, ele estava internado no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte.

A morte foi confirmada por um familiar ao também ex- deputado e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) Alencar da Silveira Jr.. Em conversa com o EM, Alencar lamentou a perda.

Segundo ele, a família manifestou o desejo de realizar o velório no Salão Nobre da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em reconhecimento à trajetória de Gerardo como deputado e presidente do Instituto de Ex-Deputados de Minas. “O Gerardo era um companheirão, cuidou do nosso instituto por vários e vários anos e ainda estava à frente dele recentemente”, disse. O conselheiro também informou que já entrou em contato com a presidência da Assembleia para viabilizar a liberação do espaço.

Figura influente na política de Minas Gerais, Gerardo Renault construiu uma trajetória de décadas na vida pública. Foi deputado estadual e federal, além de ter ocupado o cargo de secretário de Agricultura do estado durante o governo de Francelino Pereira.

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Ao longo da carreira, também presidiu o Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais (Iplemg), onde manteve atuação de destaque após deixar os mandatos eletivos.

Renault teve participação relevante em diferentes momentos da política mineira, com trânsito entre o Legislativo e o Executivo, e forte presença em pautas ligadas ao desenvolvimento do estado.

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Gerardo Renault deixa familiares, entre eles a filha Ana Paula Renault, conhecida nacionalmente por sua participação em reality shows. A influenciadora e jornalista está participando do BBB26.