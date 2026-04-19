Milena manda recado a Tadeu Schmidt sobre discurso de eliminação no BBB 26

Milena demonstrou forte tensão ao comentar sobre a última berlinda do BBB 26. Na cozinha, a recreadora de festas infantis conversou com Juliano Floss sobre a disputa pela permanência na casa, na qual enfrenta os competidores Ana Paula Renault e Leandro Boneco.

Durante o preparo das refeições, a sister revelou que prefere uma eliminação direta, sem grandes delongas do apresentador. "Tadeu podia ser bem rápido amanhã [domingo, 19/4]", declarou ela. Milena admitiu estar "apreensiva demais" e afirmou que bastaria o anúncio de seu nome para que ela deixasse o confinamento.

Juliano Floss, que já assegurou seu lugar como primeiro finalista e integrante do Top 3, repreendeu a postura da colega. O dançarino sugeriu que ela não verbalizasse esse tipo de pensamento negativo. Para ele, os textos de despedida são importantes, destacando o discurso feito para Gabriela como o seu favorito.

A dupla seguiu trocando impressões sobre os momentos de eliminação do programa enquanto comia. Milena concordou que as palavras dedicadas a Chaiany também foram marcantes e elogiou a sensibilidade do apresentador naquelas ocasiões.

Ao fim da conversa, a emparedada fez uma pequena correção em seu desabafo anterior. Ela explicou que o desejo por um anúncio breve se refere apenas à possibilidade de sua própria saída, buscando evitar o desgaste emocional de um texto longo em um momento difícil.

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Juliano reforçou que, se fosse o eliminado, valorizaria uma homenagem especial antes de sair. "Se eu saísse, ia querer um discurso bem lindo", pontuou o dançarino, mantendo o tom positivo para a reta final do reality.