Milena escancara atrito com Ana Paula:' Jogar na minha cara?'
Recreadora infantil falou sozinha na cozinha e lamentou comentário da aliada sobre seu desempenho na Prova do Finalista, vencida por Juliano Floss
Milena não escondeu o incômodo com a postura de Ana Paula Renault após a definição do primeiro finalista do BBB 26.
Sozinha na cozinha da casa nesta sexta-feira (17/4), a participante desabafou sobre como se sentiu menosprezada pela aliada.
O momento de reflexão ocorreu enquanto o grupo do Quarto Sonho da Eternidade festejava a vitória de Juliano Floss. O dançarino garantiu sua vaga na decisão do reality, mas o clima de celebração não evitou o atrito interno entre as jogadoras.
Ao ouvir a comemoração dos colegas vinda de outro cômodo, Milena criticou a forma como Ana Paula teria apontado sua dependência do grupo para avançar no jogo. A sister questionou a necessidade do comentário sobre ela não saber as respostas corretas.
"Agora, jogar na minha cara que eu não sabia nada, Ana Paula? Que vocês que me deram tudo e, por isso, eu acertei?", reclamou Milena durante o desabafo solitário na cozinha.
Apesar de ter ficado chateada com o tom da conversa, a competidora reconheceu o mérito de Juliano pela conquista. Ela ponderou que, embora a abordagem da colega tenha sido ríspida, o suporte recebido foi um fator real para o seu desempenho.
A jogadora admitiu que a análise de Ana Paula tinha fundamento, confirmando que a ajuda dos aliados foi essencial para os seus acertos. Ela ressaltou que o auxílio do grupo foi o que permitiu sua evolução na disputa.
Milena finalizou seus pensamentos demonstrando gratidão pela parceria, apesar da mágoa recente. "Tá, foi verdade, é verdade. Ainda bem que eu passei com vocês", concluiu a participante antes de encerrar o momento sozinha.
