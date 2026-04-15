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Ex-participante do BBB 26 processa apresentadora

A jornalista Sônia Abrão, da RedeTV!, revelou que foi acionada judicialmente pela equipe de Chaiany, mas não revelou o motivo

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
15/04/2026 15:20

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Depois de deixar o confinamento, Chaiany iniciou ação contra a apresentadora da RedeTV! Sônia Abrão crédito: Manoella Mello/Reprodução

Sonia Abrão revelou que está sendo processada pela ex-participante do "BBB 26" Chaiany antes mesmo do fim do programa. A informação veio à tona em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, do site Metrópoles, e a apresentadora da RedeTV! não poupou palavras ao comentar a situação.

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"Quando eles saem, querem tirar dinheiro da gente que faz a cobertura. Vira e mexe, tem um processo", disse Abrão, acrescentando que recebeu a notificação sem nem se preocupar com os detalhes: "Não quis nem saber a justificativa. Está na mão do meu advogado. Ele que leia."

Sobre o conteúdo que motivou a ação, a comunicadora foi categórica: "Eu só fiz alguns comentários sobre ela, justíssimos por sinal".

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A equipe de Chaiany já havia antecipado que tomaria medidas legais em razão de declarações feitas pela apresentadora sobre a sister durante o reality.

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