Ex-participante do BBB 26 processa apresentadora

Sonia Abrão revelou que está sendo processada pela ex-participante do "BBB 26" Chaiany antes mesmo do fim do programa. A informação veio à tona em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, do site Metrópoles, e a apresentadora da RedeTV! não poupou palavras ao comentar a situação.

"Quando eles saem, querem tirar dinheiro da gente que faz a cobertura. Vira e mexe, tem um processo", disse Abrão, acrescentando que recebeu a notificação sem nem se preocupar com os detalhes: "Não quis nem saber a justificativa. Está na mão do meu advogado. Ele que leia."

Sobre o conteúdo que motivou a ação, a comunicadora foi categórica: "Eu só fiz alguns comentários sobre ela, justíssimos por sinal".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A equipe de Chaiany já havia antecipado que tomaria medidas legais em razão de declarações feitas pela apresentadora sobre a sister durante o reality.