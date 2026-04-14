Globo prepara transição para anunciar novo mediador de debate presidencial
O nome de César Tralli, que substituiu William Bonner na bancada do 'Jornal Nacional', é considerado a escolha natural da emissora para a função
compartilheSIGA
César Tralli aparece como o nome mais natural para assumir a mediação dos debates eleitorais da Globo, após a decisão de William Bonner de se afastar do "Jornal Nacional". Não há disputa pela função: a escolha da TV Globo se apresenta quase como automática.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Bonner comandou os principais debates da emissora desde 2002, atravessando diferentes ciclos políticos com uma condução reconhecida por candidatos e público. Sua ausência abre espaço para uma transição, não uma ruptura.
Tralli tem perfil para debates eleitorais
Tralli carrega atributos que fazem sentido para o papel: trajetória em coberturas políticas, presença consolidada na tela e credibilidade construída dentro da própria Globo ao longo dos anos.
A tarefa exige mais do que domínio técnico. Em um cenário de polarização mais intensa, conduzir um debate depende também de autoridade e serenidade, qualidades que o jornalista possui.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A avaliação da emissora é que não se trata de substituir Bonner, mas de manter um modelo que funcionou. E Tralli, segundo essa interpretação, é quem reúne as condições para dar continuidade ao trabalho.