Selena Gomez e Demi Lovato surgem juntas e agitam fãs após anos afastadas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O reencontro de Selena Gomez e Demi Lovato, duas das figuras mais emblemáticas da geração Disney dos anos 2000, levou fãs à nostalgia. As duas eram amigas inseparáveis no começo da carreira, mas se afastaram ao longo dos anos. Após quase uma década sem aparições públicas juntas, as artistas se encontraram na noite de abertura da turnê “It’s not that deep”, de Lovato, realizada nessa segunda (13/4), em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos.

Gomez marcou presença no show e compartilhou registros nas redes sociai. Em seus Stories no Instagram, Selena não economizou nos elogios. “Estou em lágrimas”, escreveu ao publicar uma imagem da apresentação.

“Este foi, sem dúvida, um dos melhores shows. Ah, e os vocais? Nossa! Impressionante”, elogiou. Além de assistir à apresentação em uma área VIP, a artista também foi aos bastidores, onde posou abraçada com Demi, selando o reencontro com um clima de carinho e proximidade.

Lovato também compartilhou o momento, agradecendo a presença da amiga. “Muito obrigada por virem!!! Adorei ver vocês”, escreveu.

Selena Gomez e Demi Lovato se reencontrando em 2026 Redes sociais

O encontro marca a primeira vez que as duas aparecem juntas publicamente desde 2017, quando foram fotografadas em um evento da revista InStyle. Embora nunca tenham confirmado qualquer desentendimento direto, o distanciamento ao longo da década de 2010 alimentou rumores de uma possível rixa.

Nos últimos anos, tanto Selena quanto Demi fizeram questão de afastar qualquer narrativa de conflito. Em entrevistas recentes, Lovato destacou que sempre houve respeito e carinho, mesmo com o afastamento.

A amizade entre as duas remonta à infância, quando atuaram juntas na série infantil “Barney e amigos”, no início dos anos 2000. Posteriormente, dividiram a cena no Disney Channel, incluindo o filme “Programa de proteção para princesas”, que as consolidaram como grandes destaques da emissora.

Em participação em podcast apresentado por Keke Palmer, em março, Demi relembrou o início da amizade. “Eu me senti segura ao entrar no Disney Channel, porque já tinha essa conexão com a Selena. Sou muito grata pela amizade que tinha e continuo tendo com ela”, declarou.

Apoio mútuo ao longo dos anos

Mesmo distantes, as artistas seguiram demonstrando apoio público uma à outra. Lovato, por exemplo, celebrou recentemente conquistas pessoais e profissionais de Gomez, incluindo o lançamento do álbum “I said I love you first" e o casamento da amiga com o produtor Benny Blanco. “Não poderia estar mais feliz por ela. Ouvi o álbum — é um trabalho realmente ótimo”, declarou Demi em entrevista ao programa Watch What Happens Live.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Selena, por sua vez, também já destacou o orgulho de ver antigos colegas do Disney Channel prosperando. Em entrevista ao podcast Therapuss, ela citou nomes como Miley Cyrus, Jonas Brothers e Zendaya como parte de uma geração que cresceu junta na indústria. “É muito legal ver todas as pessoas com quem convivi fazendo sucesso”, disse.