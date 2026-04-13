Selena Gomez e Benny Blanco: boato de divórcio agita as redes sociais

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Rumores de que a cantora Selena Gomez e o produtor musical Benny Blanco estariam se divorciando tomaram conta das redes sociais nos últimos dias. A especulação teve início na plataforma X, acumulando milhões de visualizações e milhares de interações. A informação, no entanto, não passa de um boato.

Selena Gomez e Benny Blanco se casaram em uma cerimônia íntima e reservada no final de setembro de 2025, em Santa Bárbara, Califórnia, nos Estados Unidos. O evento ocorreu após o noivado anunciado em dezembro de 2024 e contou com celebridades, como Taylor Swift, reunindo 170 convidados. Os dois estão juntos desde 2023.

O primeiro post sobre o fim do relacionamento foi feito por uma conta chamada “Hoops Crave”, que se apresenta explicitamente como uma página de paródia. Apesar disso, muitos usuários não perceberam o aviso e passaram a reagir como se a informação fosse verdadeira. Nos comentários, houve desde questionamentos se a notícia era real e diversas especulações, com alguns afirmando que “já esperavam por isso”.

Uma análise mais cuidadosa da conta responsável pela publicação revela que ela não é uma fonte confiável de notícias. A própria biografia destaca o caráter humorístico e não oficial do perfil, indicando que o conteúdo compartilhado tinha intenção satírica.

Até o momento, não há qualquer evidência concreta que sustente a alegação de divórcio. Não foram divulgados documentos legais, nem houve pronunciamentos oficiais de representantes do casal ou confirmações por veículos de imprensa reconhecidos.

A própria atividade recente de Selena Gomez nas redes sociais reforça que o relacionamento segue estável. No último post da cantora no Instagram, ela publicou um carrossel de imagens em que o marido aparece com a legenda “Sra. Blanco”, mostrando que parece não haver crise entre os dois.

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