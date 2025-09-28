Justin Bieber recebe provocações após união de Selena e Benny Blanco

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O casamento de Selena Gomez e Benny Blanco, nesse sábado (27/9) nos Estados Unidos, repercutiu além dos fãs do casal. Justin Bieber, ex-namorado da cantora, virou alvo de provocações em redes sociais. Os dois viveram um relacionamento de oito anos, entre idas e vindas, de 2010 a 2018.

Em uma postagem recente no Instagram, em que aparece jogando basquete, Bieber recebeu uma enxurrada de comentários de seguidores citando a união da ex. “O amor da sua vida se casou”, escreveu um perfil. “Você perdeu o amor da sua vida”, disse outro. “Você não percebe que perdeu uma rainha até vê-la ser coroada por outra pessoa”, comentou mais um.

Apesar do tom de brincadeira de muitos, outros fãs pediram respeito ao cantor. “Parem de aloprar a vida deles e passem a cuidar da de vocês”, respondeu uma seguidora. “Você é tão importante que outra pessoa se casa e vêm comentar na sua página”, criticou outra.

A polêmica cresceu ainda mais porque, dias antes do casamento, a mãe de Justin, Patti Mallette, fez uma postagem pedindo orações pelo filho. “Estamos torcendo e orando por você sempre, Justin. Que Deus cure cada ferida em seu coração, mente e corpo”, escreveu.

A mensagem, publicada cinco dias antes da união de Selena, levantou teorias entre internautas que associaram o timing ao evento. “Sua mãe sabe que o amor da sua vida vai se casar”, sugeriu um comentário. Outros ironizaram: “Nada demais, é apenas o casamento da Selena”.

Rotina normal para Justin e Hailey

Enquanto isso, Justin e Hailey Bieber pareceram não se abalar com a repercussão. Na sexta-feira, véspera do casamento de Selena, Hailey foi vista em Santa Monica durante uma visita ao DMV (órgão de trânsito local). Já Justin foi flagrado do lado de fora de um estúdio, conversando com um amigo, e também encontrou integrantes da banda Kiss, Paul Stanley e Gene Simmons.

Ainda não se sabe se o encontro teve caráter profissional ou apenas social, mas o cantor deu sinais de que está focado na carreira musical, distante da agitação em torno da ex.

Selena Gomez lançou em 21/03 o clipe da música “Younger and Hotter That Me”, single que é fruto do trabalho da cantora com seu noivo, o produtor musical Benny Blanco. Reprodução/instagram @selenagomez Dias antes ela já havia estreado o single ‘Sunset Blvd”. As duas canções integram o álbum “I Said I Love You First”, da parceria com Blanco. Reprodução/Instagram Recentemente, Selena Gomez foi centro de uma polêmica após o diretor e ator mexicano Eugenio Derbez criticar sua performance no filme "Emilia Pérez", que foi líder em indicações ao Oscar 2025. Após a repercussão negativa de suas declarações, Derbez pediu desculpas à atriz. Reprodução/Instagram “Querida Selena, peço desculpas sinceras pelos meus comentários descuidados – eles são indefensáveis ??e vão contra tudo o que defendo. Como latinos, devemos sempre apoiar uns aos outros. Não há desculpa. Eu estava errado e admiro profundamente sua carreira e seu bom coração“, escreveu Derbez em suas redes sociais. Reprodução/Instagram Um dia antes, em entrevista ao podcast “Hablemos de Cine”, comandado pela influencer Gaby Meza, o diretor criticou a falta de fluência de Selena Gomez no idioma espanhol. “A atuação de Selena é indefensável. Não entendo porque ninguém está falando sobre isso”, declarou na ocasião. Reprodução/Instagram Selena reagiu com elegância ao comentário do ator em seu perfil oficial. “Fiz o melhor que pude com o tempo que me deram. Isso não prejudica meu trabalho e o coração que coloquei neste filme”, afirmou Selena, de 32 anos. flickr - Jennifer Zambrano A crítica do diretor mexicano destoou da recepção positiva que o desempenho de Selena Gomez em "Emilia Perez" recebeu. Embora tenha ficado fora do Oscar, ela recebeu indicações ao Globo de Ouro e ao britânico Bafta. Divulgação O longa-metragem foi aplaudido e premiado no Festival de Cannes de 2024, mas levou apenas dois Oscars - Melhor Atriz Coadjuvante (Zoe Saldaña) e Melhor Canção Original ('El Mal"). No filme, Selena Gomez interpreta a esposa do líder de um cartel de drogas. divulgação netflix “Eu não gosto de achar coisas ou ser pretensiosa, então vou dizer apenas que estou feliz que as pessoas estão recebendo o filme do jeito que estão”, declarou a artista ao portal "The Hollywood Reporter". reprodução/instagram @selenagomez A carreira de Selena Gomez ajudou a torná-la recentemente a nova integrante do grupo dos bilionários, com uma fortuna estimada em 1,3 bilhão de dólares! Ela é uma das mais jovens bilionárias dos Estados Unidos com o feito conhecido como "self-made billionaire" (ou "bilionária que se fez sozinha", em tradução livre). Reprodução/Instagram @selenagomez No Instagram, Selena Gomez ocupa a 3ª posição entre as pessoas mais seguidas no mundo, com 424 milhões de seguidores, ficando atrás apenas dos astros do futebol Cristiano Ronaldo, com 638 milhões, e Lionel Messi, com 504 milhões. reprodução/instagram @selenagomez Grande parte da fortuna da artista (cerca de 81,4%) provém de sua atuação como empresária. Em 2020, ela fundou a Rare Beauty, uma marca de cosméticos que alcançou grande sucesso nos EUA e em diversos países ao redor do mundo, incluindo o Brasil. reprodução/instagram @selenagomez Segundo a Bloomberg, em março de 2024 Selena teria contratado consultores financeiros para analisar propostas de investimento e até possíveis ofertas de compra da Rare Beauty, cujo valor de mercado está estimado em US$ 2 bilhões. reprodução/instagram @selenagomez O sucesso da Rare Beauty está fortemente ligado à sua popularidade entre a geração Z, composta por pessoas nascidas entre 1995 e 2010. A marca oferece principalmente produtos líquidos e de fácil aplicação, que se destacaram em diversos vídeos de tendências no TikTok desde seu lançamento. Reprodução/Instagram @selenagomez Além disso, Selena Gomez cofundou a startup de saúde mental Wondermind, ao lado de sua mãe, Mandy Teefey, e da empresária Daniella Pierson. reprodução Avaliada em US$ 100 milhões em 2022, a plataforma disponibiliza uma variedade de recursos voltados para a saúde mental, como artigos, podcasts e uma newsletter. divulgação Selena Gomez nasceu em 22 de julho de 1992, em Grand Prairie, no estado do Texas. Conheça mais sobre ela! flickr - Mikey Hennessy Sua trajetória no entretenimento começou cedo, com aparições em programas infantis como "Barney e seus Amigos" (2002-2004). reprodução/pbs A partir daí, ela ganhou ainda mais notoriedade ao interpretar Alex Russo na série de sucesso "Os Feiticeiros de Waverly Place" (2007-2012), do Disney Channel. reprodução No cinema, Selena participou de filmes como "Pequenos Espiões 3: Game Over" (2003), "Monte Carlo" (2011), "Tudo Para Ficar Com Ela" (2014) e "Um Dia de Chuva em Nova York" (2019). reprodução Além da atuação, Selena conta com uma carreira musical de sucesso. Iniciou sua trajetória musical em 2009, com a banda Selena Gomez e The Scene, que lançou diversos hits como "Love You Like a Love Song" e "Naturally". Posteriormente, ela seguiu carreira solo, com álbuns como "Stars Dance" (2013), "Revival" (2015), e "Rare" (2020). wikimedia commons/Jennifer Zambrano Seu estilo musical mescla pop, dance e R&B, e suas músicas frequentemente tratam de temas como amor, autoconfiança e superação pessoal. wikimedia commons Anthony Quintano Sua imagem sempre foi associada a causas sociais e à defesa de questões relacionadas à saúde mental, já que ela própria lida com desafios como depressão e ansiedade. Ela também sempre foi aberta sobre suas lutas pessoais, incluindo seu diagnóstico de lúpus, uma doença autoimune que a levou a fazer um transplante de rim em 2017. wikimedia commons gracie otto Desde 2009, Selena é embaixadora da UNICEF, trabalhando para melhorar a vida de crianças em todo o mundo. Reprodução/Instagram @selenagomez Sua vida amorosa também já ganhou holofotes do mundo todo. De 2011 a 2014, por exemplo, ela viveu um relacionamento de idas e vindas com o cantor Justin Bieber. Reprodução American Music Awards 2011 Em 2017, engatou um romance com o também cantor The Weeknd, que não chegou a durar nem um ano. Desde dezembro de 2023, Selena vive um relacionamento com o produtor musical Benny Blanco (foto). reprodução/instagram @selenagomez Selena também é conhecida por suas "amizades de milhões". Suas melhores amigas são as cantoras Taylor Swift e Vanessa Hudgens. Reprodução/Instagram Atualmente, ela estrela e produz a série de sucesso "Only Murders in the Building" (2021-), ao lado de Steve Martin e Martin Short. divulgação/disney+ Voltar Próximo

Selena Gomez e Justin Bieber viveram um relacionamento marcado por idas e vindas entre 2010 e 2018. Poucos meses após o término, Justin engatou o namoro com Hailey Baldwin, com quem se casou ainda em 2018. Os dois são pais de Jack Blues, de um ano.

O relacionamento entre Selena e Benny Blanco foi oficializado em 2023. Eles anunciaram o noivado no fim do ano passado.

