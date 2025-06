Papa Leão XIV é parente distante de Madonna e Justin Bieber

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Se você acha que Belo Horizonte é um ovo, é porque nunca viu a árvore genealógica do papa Leão XIV. Segundo um estudo publicado no New York Times e realizado em parceria com genealogistas norte-americanos, o líder da Igreja Católica é parente de distantes de diversos nomes famosos, como Justin Bieber e Madonna.

A lista ainda inclui a Angelina Jolie, Hillary Clinton, Jack Kerouac e os primeiros-ministros Pierre e Justin Trudeau. De acordo com pesquisa da American Ancestors e do Cuban Genealogy Club of Miami, todos os citados compartilham um ancestral em comum: Louis Boucher de Grandpré, nascido em Trois-Rivières, Quebec, no Canadá, há cerca de seis gerações.

O estudo também apontou diversidade das origens do pontífice norte-americano. Foram identificados mais de 100 antepassados de Leão XIV, com origens majoritárias na França, Itália e Espanha. Parte da linhagem materna remonta à Espanha do século 16, passando por Cuba e pelo Canadá. Já o lado paterno tem raízes principalmente italianas e francesas.

No mergulho de 12 gerações anteriores ao primeiro papa norte-americano, os pesquisadores também descobriram que quatro dos 11 bisavôs de Leão XIV aparecem como hidalgos (classe nobre sem títulos) em um censo de 1573 da região de Isla, no norte da Espanha. Outro antepassado foi capitão da Armada Real e um sexto atuou como contador do tesouro na Cuba colonial, no século XVII.

A árvore genealógica ainda inclui Antonio José de Sucre, herói da Batalha de Ayacucho e figura central na luta contra o colonialismo espanhol na América Latina. Mas o que mais chamou atenção foi a ligação com Madonna, que foi excomungada três vezes.