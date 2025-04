Justin Bieber ironiza cegueira de Stevie Wonder

(UOL/FOLHAPRESS) - Justin Bieber, 31, ironizou a cegueira de Stevie Wonder, 74, em um post descontraído sobre a amizade dos dois.



O esposo de Hailey Bieber, 28, compartilhou o print de uma chamada via FaceTime para o colega músico. "Esse tonto nunca vê minhas chamadas", brincou, numa referência bem-humorada ao fato de Wonder ser cego.



O post teve como trilha a música "Overjoyed", do próprio Stevie. A publicação foi compartilhada pela intérprete de "Never Say Never" nos stories de seu Instagram.

Stevie Wonder e Justin Bieber se conhecem há mais de dez anos e parecem manter uma amizade. A relação entre eles teria começado em 2011, quando se apresentaram juntos em um show beneficente nos Estados Unidos.