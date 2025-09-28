Veja detalhes do casamento de Selena Gomez e Benny Blanco

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz e cantora Selena Gomez e o produtor musical Benny Blanco se casaram neste sábado (27/9) em uma cerimônia luxuosa e cercada de detalhes especiais em Montecito, na Califórnia, nos Estados Unidos. O casal compartilhou os primeiros registros como marido e mulher em redes sociais, encantando fãs e amigos ao redor do mundo.

A cantora usou um vestido de noiva frente única, com flores aplicadas no pescoço e uma longa cauda romântica. A peça foi assinada pela grife Ralph Lauren, que também vestiu o noivo com um terno exclusivo, segundo a revista People.

O local da cerimônia foi mantido em sigilo até mesmo para os convidados. De acordo com o Entertainment Tonight, os noivos organizaram ônibus para levar os amigos e familiares até o destino final, sem revelar previamente o endereço.

A cerimônia foi realizada em uma propriedade privada de 70 anos, chamada de Sea Crest Nursery, para 170 convidados. A propriedade de luxo tem quartos com vista para o Pacífico, com acomodações mais baratas custando R$ 5,4 mil por noite.

Entre os presentes estavam Taylor Swift, amiga próxima de Selena; os atores Steve Martin e Martin Short, de “Only Murders in The Building”; além de Paris Hilton, Ed Sheeran e Paul Rudd.

O casal também reservou o resort El Encanto, em Santa Bárbara, para hospedar os convidados. O hotel de luxo tem diárias em torno de R$ 19 mil, e o custo total da hospedagem de até 170 pessoas pode ter chegado a R$ 3,2 milhões.

Um momento familiar delicado

Apesar da atmosfera de conto de fadas, a escolha de Selena sobre quem a acompanharia até o altar gerou desconforto na mãe dela, Mandy Teefey. Segundo o jornal britânico Daily Mail, a empresária ficou chateada com a decisão da filha de convidar o avô materno, David Cornett, para a conduzir no momento simbólico.

Fontes próximas afirmaram que a escolha não foi aleatória: Selena morou com os avós durante boa parte da vida adulta e os considera figuras fundamentais em sua trajetória. “Ela sentiu que não havia maneira maior de recompensar e honrar seu avô do que pedir para que ele tivesse um papel tão importante em seu casamento”, disse um insider.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A decisão teria emocionado David e a esposa, Debbie, que já haviam aparecido ao lado da neta em diferentes ocasiões públicas. Ainda assim, segundo as fontes, Mandy e o padrasto da cantora, Brian, ficaram magoados.

Detalhes

O convite do casamento, produzido pela empresa mexicana MG Invitationes, chamaram atenção pelo requinte. Em papel branco com letras douradas e lacre de cera decorado com flores, o convite traz a mensagem: “Juntamente com suas famílias, Selena Marie Gomez e Benjamin Joseph Levin convidam cordialmente para o casamento deles”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MG Invitaciones Mx (@mginvitacionesmx)

Antes do grande dia, o casal reuniu familiares e amigos em um jantar de ensaio em uma mansão de dez quartos, no distrito de Goleta, região de Tony Hope Ranch. Fotos do evento foram compartilhadas pela atriz em redes sociais.

O diretor e ator mexicano Eugenio Derbez pediu desculpas a Selena Gomez pela dura crítica que fez a seu trabalho em “Emilia Pérez”. O musical recebeu dez indicações ao Globo de Ouro, incluindo o de Melhor Atriz para a própria Selena. Reprodução/Instagram “Querida Selena, peço desculpas sinceras pelos meus comentários descuidados – eles são indefensáveis ??e vão contra tudo o que defendo. Como latinos, devemos sempre apoiar uns aos outros. Não há desculpa. Eu estava errado e admiro profundamente sua carreira e seu bom coração“, escreveu Derbez em suas redes sociais. Reprodução/Instagram Um dia antes, em entrevista ao podcast “Hablemos de Cine”, comandado pela influencer Gaby Meza, o diretor criticou a falta de fluência de Selena Gomez no idioma espanhol. “A atuação de Selena é indefensável. Não entendo porque ninguém está falando sobre isso”, declarou na ocasião. Reprodução/Instagram Selena reagiu com elegância ao comentário do ator em seu perfil oficial. “Fiz o melhor que pude com o tempo que me deram. Isso não prejudica meu trabalho e o coração que coloquei neste filme”, afirmou Selena, de 32 anos. flickr - Jennifer Zambrano A crítica do diretor mexicano destoou da recepção positiva que o desempenho de Selena Gomez em "Emilia Perez" tem recebido. Ela aparece como uma das cotadas ao Oscar de Melhor Atriz em 2025, em disputa que pode ter a brasileira Fernanda Torres por "Ainda Estou Aqui". Divulgação O longa-metragem, que tem também Zoe Saldana, foi aplaudido e premiado no Festival de Cannes deste ano. No filme, Selena Gomez interpreta a esposa do líder de um cartel de drogas. divulgação netflix “Eu não gosto de achar coisas ou ser pretensiosa, então vou dizer apenas que estou feliz que as pessoas estão recebendo o filme do jeito que estão”, declarou a artista ao portal The Hollywood Reporter. reprodução/instagram @selenagomez A carreira de Selena Gomez ajudou a torná-la recentemente a nova integrante do grupo dos bilionários, com uma fortuna estimada em 1,3 bilhão de dólares! Ela é uma das mais jovens bilionárias dos Estados Unidos com o feito conhecido como "self-made billionaire" (ou "bilionária que se fez sozinha", em tradução livre). Reprodução/Instagram @selenagomez Segundo as informações divulgadas pela Bloomberg, a riqueza da cantora e atriz vem de diversas fontes, incluindo sua carreira artística, investimentos imobiliários e contratos publicitários no Instagram. Reprodução/@selenagomez Aliás, no Instagram Selena Gomez ela ocupa a 3ª posição entre as pessoas mais seguidas no mundo, com 424 milhões de seguidores, ficando atrás apenas dos astros do futebol Cristiano Ronaldo, com 638 milhões, e Lionel Messi, com 504 milhões. reprodução/instagram @selenagomez Grande parte da fortuna da artista (cerca de 81,4%) provém de sua atuação como empresária. Em 2020, ela fundou a Rare Beauty, uma marca de cosméticos que alcançou grande sucesso nos EUA e em diversos países ao redor do mundo, incluindo o Brasil. reprodução/instagram @selenagomez Segundo a Bloomberg, em março deste ano Selena teria contratado consultores financeiros para analisar propostas de investimento e até possíveis ofertas de compra da Rare Beauty, cujo valor de mercado está estimado em US$ 2 bilhões. reprodução/instagram @selenagomez O sucesso da Rare Beauty está fortemente ligado à sua popularidade entre a geração Z, composta por pessoas nascidas entre 1995 e 2010. A marca oferece principalmente produtos líquidos e de fácil aplicação, que se destacaram em diversos vídeos de tendências no TikTok desde seu lançamento. Reprodução/Instagram @selenagomez Além disso, Selena Gomez cofundou a startup de saúde mental Wondermind, ao lado de sua mãe, Mandy Teefey, e da empresária Daniella Pierson. reprodução Avaliada em US$ 100 milhões em 2022, a plataforma disponibiliza uma variedade de recursos voltados para a saúde mental, como artigos, podcasts e uma newsletter. divulgação Selena Gomez nasceu em 22 de julho de 1992, em Grand Prairie, no estado do Texas. Conheça mais sobre ela! flickr - Mikey Hennessy Sua trajetória no entretenimento começou cedo, com aparições em programas infantis como "Barney e seus Amigos" (2002-2004). reprodução/pbs A partir daí, ela ganhou ainda mais notoriedade ao interpretar Alex Russo na série de sucesso "Os Feiticeiros de Waverly Place" (2007-2012), do Disney Channel. reprodução No cinema, Selena participou de filmes como "Pequenos Espiões 3: Game Over" (2003), "Monte Carlo" (2011), "Tudo Para Ficar Com Ela" (2014) e "Um Dia de Chuva em Nova York" (2019). reprodução Além da atuação, Selena conta com uma carreira musical de sucesso. Iniciou sua trajetória musical em 2009, com a banda Selena Gomez e The Scene, que lançou diversos hits como "Love You Like a Love Song" e "Naturally". Posteriormente, ela seguiu carreira solo, com álbuns como "Stars Dance" (2013), "Revival" (2015), e "Rare" (2020). wikimedia commons/Jennifer Zambrano Seu estilo musical mescla pop, dance e R&B, e suas músicas frequentemente tratam de temas como amor, autoconfiança e superação pessoal. wikimedia commons Anthony Quintano Sua imagem sempre foi associada a causas sociais e à defesa de questões relacionadas à saúde mental, já que ela própria lida com desafios como depressão e ansiedade. wikimedia commons gracie otto Selena sempre foi aberta sobre suas lutas pessoais, incluindo seu diagnóstico de lúpus, uma doença autoimune que a levou a fazer um transplante de rim em 2017. Reprodução/instagram @selenagomez Desde 2009, Selena é embaixadora da UNICEF, trabalhando para melhorar a vida de crianças em todo o mundo. Reprodução/Instagram @selenagomez Sua vida amorosa também já ganhou holofotes do mundo todo. De 2011 a 2014, por exemplo, ela viveu um relacionamento de idas e vindas com o cantor Justin Bieber. Reprodução American Music Awards 2011 Em 2017, engatou um romance com o também cantor The Weeknd, que não chegou a durar nem um ano. Desde dezembro de 2023, Selena vive um relacionamento com o produtor musical Benny Blanco (foto). reprodução/instagram @selenagomez Selena também é conhecida por suas "amizades de milhões". Suas melhores amigas são as cantoras Taylor Swift e Vanessa Hudgens. Reprodução/Instagram Atualmente, ela estrela e produz a série de sucesso "Only Murders in the Building" (2021-), ao lado de Steve Martin e Martin Short. divulgação/disney+ Voltar Próximo

História de amor