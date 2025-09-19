Assine
overlay
Início Cultura
COM A FAMÍLIA

Faustão participa de casamento intimista da filha durante recuperação

O apresentador levará Lara Silva ao altar menos de um mês após receber alta do hospital pela recuperação dos transplantes de rim e de fígado

Publicidade
Carregando...
LV
LEONARDO VOLPATO
LV
LEONARDO VOLPATO
Repórter
19/09/2025 17:39

compartilhe

Siga no
x
Apresentador Faustão beijando a filha Lara Silva na cabeça durante o programa de TV.
"Ele vai estar presente com todos os cuidados. Para mim e a família inteira é um sonho ter esse momento especial e ele estar presente", disse Lara Silva ao Gshow. crédito: Band/Reprodução

A cantora Lara, de 26 anos, filha de Fausto Silva, vai se casar com o apresentador Julinho Casares, de 28, em cerimônia intimista neste sábado (20/9). Faustão será o responsável por levá-la ao altar, montado em sua própria casa em São Paulo.

Segundo Lara, o casamento será simples e para apenas 40 convidados, entre familiares e amigos mais próximos. Uma estrutura confortável foi montada para que o apresentador consiga ficar ao lado da filha. Vale lembrar que Faustão recebeu alta há menos de um mês após um transplante de rim e outro de fígado.

 

Leia Mais


"Ele vai estar presente. Com todos os cuidados, a gente optou por ser em casa porque para ele é muito mais cômodo, o importante é estarmos juntos. Para mim e a família inteira é um sonho ter esse momento especial e ele estar presente", disse ao Gshow.

 

Conforme a cantora, nunca foi um desejo fazer um casamento grandioso. "Queremos ter a memória de um dia feliz, cheio de amor com as pessoas que amamos e nos acompanham. A vida só vale a pena por conta dos relacionamentos".

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após o "sim" dos noivos, começará uma festa que contará, segundo ela, com DJ e um trio de eletrofunk. "As pessoas não sabem muito o que esperar, só estão indo comemorar com a gente, não vai ser um casamento tradicional. Vai ser uma cerimônia, almoço para família e uma festinha para nossos melhores amigos. Estou muito animada", completou.

Tópicos relacionados:

casamento faustao recuperacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay