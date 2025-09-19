BH terá sessão extra de 'Simplesmente eu, Clarice Lispector' no domingo

O monólogo "Simplesmente eu, Clarice Lispector", de Beth Goulart, terá apresentação extra neste domingo (21/9), às 15h30, no Teatro Sesiminas. Após a sessão, às 16h30, haverá bate-papo com a atriz e com a escritora belo-horizontina Carla Madeira, com entrada gratuita - basta mostrar o ingresso de qualquer data da temporada.

O espetáculo estreou em 2009 e passou por mais de 280 cidades no Brasil. As duas sessões iniciais de Belo Horizonte - no sábado, às 20h, e no domingo, às 19h - já estavam esgotadas no início da semana. Esta é a primeira vez que "Simplesmente eu, Clarice Lispector" retorna a Belo Horizonte em 15 anos.

As sessões deste fim de semana são uma comemoração aos 50 anos de carreira de Beth Goulart, filha do casal de atores Nicette Bruno e Paulo Goulart.

No palco, a atriz interpreta quatro personagens dos textos de Clarice Lispector (1920-1977): Joana, de "Perto do coração selvagem"; Ana, de "Amor"; Lori, de "Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres"; e a protagonista sem nome do conto "Perdoando Deus". Todas elas representam a diferentes facetas da autora ucraniana naturalizada brasileira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

'SIMPLESMENTE EU, CLARICE LISPECTOR'

Sessão extra neste domingo (21/9), às 15h30, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Ingressos: Plateia I: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); Plateia II: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia); Plateia III: R$ 40 (único), à venda na plataforma Sympla.