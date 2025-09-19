Assine
overlay
Início Cultura
TEATRO

BH terá sessão extra de 'Simplesmente eu, Clarice Lispector' no domingo

O espetáculo de Beth Goulart será apresentado às 15h30, no Teatro Sesiminas, com bate-papo com a atriz às 16h30. Ingressos à venda na plataforma Sympla

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
19/09/2025 15:33 - atualizado em 19/09/2025 15:41

compartilhe

Siga no
x
Beth Goulart no espetáculo "Simplesmente eu, Clarice Lispector".
No palco, a atriz interpreta quatro personagens dos textos de Clarice Lispector, representando as diferentes facetas da autora. crédito: Fabian/Divulgação

O monólogo "Simplesmente eu, Clarice Lispector", de Beth Goulart, terá apresentação extra neste domingo (21/9), às 15h30, no Teatro Sesiminas. Após a sessão, às 16h30, haverá bate-papo com a atriz e com a escritora belo-horizontina Carla Madeira, com entrada gratuita - basta mostrar o ingresso de qualquer data da temporada.

 

Leia Mais

O espetáculo estreou em 2009 e passou por mais de 280 cidades no Brasil. As duas sessões iniciais de Belo Horizonte - no sábado, às 20h, e no domingo, às 19h -  já estavam esgotadas no início da semana. Esta é a primeira vez que "Simplesmente eu, Clarice Lispector" retorna a Belo Horizonte em 15 anos.

 

As sessões deste fim de semana são uma comemoração aos 50 anos de carreira de Beth Goulart, filha do casal de atores Nicette Bruno e Paulo Goulart.

No palco, a atriz interpreta quatro personagens dos textos de Clarice Lispector (1920-1977): Joana, de "Perto do coração selvagem"; Ana, de "Amor"; Lori, de "Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres"; e a protagonista sem nome do conto "Perdoando Deus". Todas elas representam a diferentes facetas da autora ucraniana naturalizada brasileira. 

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

'SIMPLESMENTE EU, CLARICE LISPECTOR'

Sessão extra neste domingo (21/9), às 15h30, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Ingressos: Plateia I: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); Plateia II: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia); Plateia III: R$ 40 (único), à venda na plataforma Sympla.

Tópicos relacionados:

beth-goulart clarice-lispector sessao-extra

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay