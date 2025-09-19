Festival de Pastel retorna ao Mercado de Origem com inovação e tradição

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O Mercado de Origem promove, neste sábado (20/9) e domingo (21/9), a terceira edição do Festival de Pastel. O evento acontece das 11h às 18h e reúne diferentes restaurantes com diversos tipos de pastel, do doce ao salgado.

A produtora do Mercado de Origem, Thábata Schiavon, explica que a iniciativa nasceu da busca por eventos que chamassem a atenção do público. “Sempre fazemos festivais com o que achamos que vai atrair o público. Fizemos a primeira edição com expositores de fora e agora faremos com nossos próprios lojistas.”

Segundo ela, o engajamento para a edição atual foi grande, e vários lojistas toparam participar. “Mandamos um formulário para eles se inscreverem. Tem gente com pastel que já faz parte do cardápio, tem gente que criou um pastel. Tem uma choperia, por exemplo, que inventou um pastel recheado com uma carne que foi banhada na cerveja deles.”

Os sabores vão dos clássicos aos mais inovadores. O restaurante Pescador apresenta o pastel terra & mar, um duo de camarão cremoso e carne maluca, por R$ 20. O Indian Spice chega com os pastéis samosa indiana, recheados com castanha, batata e ervilha servida com molho de manga caseiro, por R$34.

O Ulisses aposta no Calabrejeiro, pastel de calabresa com muçarela, por R$ 14. Já o Salute prepara o doce Mineirinho, recheado de doce de leite com queijo, por R$ 12,90.

Há criações que unem tradição e inovação, como o Pastelette do Chopp do Mercado, minipastéis de queijo canastra em formato de capeletti, acompanhados de carne cozida na cerveja Irish Red Ale e vinagrete picante por R$ 45.

O restaurante Mandacaru traz o pastel de bobó de camarão, recheado com camarões refogados em azeite de dendê, leite de coco e purê de mandioca, por R$ 48.

Segundo Thábata, o evento gera grande impacto para o espaço e seus lojistas. “Traz bastante visibilidade, especialmente porque aqui é um polo gastronômico, temos muitos restaurantes. Então, com todo mundo participando, traz visibilidade para todos”, afirma. “Já tivemos vários outros tipos de festival também, como o Festival da Batata, o Festival da Mandioca, que sempre tem um retorno muito bom.”

O público esperado é variado e de todas as idades. Com sabores criativos e ambiente descontraído, o Festival de Pastel reforça a presença do Mercado de Origem como polo gastronômico da capital.

Neste sábado (20/9) e domingo (21/9), no Mercado de Origem (Rua Adriano Chaves e Matos, 447, Olhos d'Água), das 11h às 18h. Entrada franca.

