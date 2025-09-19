Astro britânico se derrete por BH: ‘Cidade adorável’

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

A quarta temporada de “The Morning Show”, o drama sobre os bastidores de um popular programa de TV, estreou nesta semana com algumas novidades. Uma delas é que o quinto ano da série protagonizada e produzida por Jennifer Aniston (Alex Levy) e Reese Witherspoon (Bradley Jackson) foi confirmado pelo Apple TV+. A outra é que dois vencedores do Oscar se reuniram ao elenco que traz também Billy Crudup (duas vezes vencedor do Emmy pelo papel de Cory Ellison) e Mark Duplass (Chip Black).



O britânico Jeremy Irons e a francesa Marion Cotillard são, inclusive, estreantes. “The Morning Show” é a primeira série norte-americana da qual Irons participa. Já Marion é debutante mesmo: nunca havia feito uma série antes. Ele interpreta Martin Levy, o pai de Alex. Célebre professor de direito, tem uma relação distante com a filha. Já Marion vive Celine Dumont, a herdeira da família que comprou a emissora – e, no início da temporada, ela surge como a presidente do conselho da UBN.

"Atriz esplêndida"



Irons admite que a presença de Jennifer foi uma das razões pelas quais ele aceitou o papel. “Eu a considero esplêndida e, quando a conheci e comecei a trabalhar com ela, vi como uma atriz estabelecida torna tudo mais fácil. Tive um grande prazer, pois acho que construímos um relacionamento”, comentou o ator, que assumiu que não é de assistir televisão. Até participar da série, não havia assistido “The Morning Show”.



Irons revelou ao Estado de Minas que esteve em Belo Horizonte muitos anos atrás. “Cidade adorável”, comentou o ator, acrescentando que passou por aqui depois de filmar “A missão” (1986), longa de Roland Joffé protagonizado por ele e Robert De Niro. A história sobre padres jesuítas espanhóis que tentam preservar uma remota comunidade indígena sul-americana, no século 18, teve locações em Foz do Iguaçu, no Paraná.



A carreira de Irons traz grandes filmes, como “Gêmeos – Mórbida semelhança” (1988), de David Cronenberg, e “Perdas e ganhos” (1992), de Louis Malle. “Não altera muito se é um filme como ‘Gêmeos’ ou uma série como “Os Bórgias’. (Para aceitar um projeto) Tem que ter alguma coisa que me atraia: um diretor, uma reputação, um ator, uma atriz, uma ótima história. Achei ainda que seria divertido trabalhar nessa série, que é amada pelo público. Não me decepcionei.”



Experiência "incomum e desconfortável"



Marion, por seu lado, era fã da série – chegou a maratonar as duas primeiras temporadas em três dias. “Quando me preparo para um personagem, sei onde começo e termino, pois tenho a história completa. Aqui, não. Nem a equipe nem a maioria do elenco sabiam o que aconteceria. Quando um novo episódio era enviado para nosso e-mail, no dia seguinte compartilhávamos as impressões. Realmente gostei desse processo incomum e desconfortável. Mas nunca espero conforto quando se trata de atuação. Então, foi emocionante.”



A personagem de Marion tem uma entrada e tanto em “The Morning Show”, cuja temporada está dominada por mulheres. “Eles não se importam com nossas vaginas. Eles se importam com nosso investimento de US$ 8 bilhões nas Olimpíadas”, é o que Celine fala em sua cena inicial – a trama começa em 2024, às vésperas dos Jogos de Paris.



“Ainda temos muito o que provar, mesmo que já tenhamos mostrado que podemos estar no comando, apesar das complexidades. Celine Dumont vai ter que mostrar à sua família que ela vale a pena. Vai ter que esconder os próprios conflitos por não poder demonstrar fraqueza em um ambiente tão poderoso”, disse a atriz.

“THE MORNING SHOW”

• A quarta temporada está no ar no Apple TV+ com o primeiro dos dez episódios. Novos episódios às quartas