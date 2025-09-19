Assine
overlay
Início Cultura
STREAMING

Astro britânico se derrete por BH: ‘Cidade adorável’

Em entrevista ao EM sobre sua participação na série ‘The Morning Show’, Jeremy Irons comentou sobre a visita que fez à capital mineira nos anos 1980

Publicidade
Carregando...
Mariana Peixoto
Mariana Peixoto
Repórter
Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.
19/09/2025 04:00

compartilhe

Siga no
x
De pé em escritório, o ator Jeremy conversa com a atriz Jennifer Aniston, sentada em poltrona, em cena da série
Jeremy Irons vive Martin, pai de Alex (Jennifer Aniston), que tem relação tensa com a filha crédito: APPLE/DIVULGAÇÃO

A quarta temporada de “The Morning Show”, o drama sobre os bastidores de um popular programa de TV, estreou nesta semana com algumas novidades. Uma delas é que o quinto ano da série protagonizada e produzida por Jennifer Aniston (Alex Levy) e Reese Witherspoon (Bradley Jackson) foi confirmado pelo Apple TV+. A outra é que dois vencedores do Oscar se reuniram ao elenco que traz também Billy Crudup (duas vezes vencedor do Emmy pelo papel de Cory Ellison) e Mark Duplass (Chip Black).

Leia Mais


O britânico Jeremy Irons e a francesa Marion Cotillard são, inclusive, estreantes. “The Morning Show” é a primeira série norte-americana da qual Irons participa. Já Marion é debutante mesmo: nunca havia feito uma série antes. Ele interpreta Martin Levy, o pai de Alex. Célebre professor de direito, tem uma relação distante com a filha. Já Marion vive Celine Dumont, a herdeira da família que comprou a emissora – e, no início da temporada, ela surge como a presidente do conselho da UBN.

"Atriz esplêndida"


Irons admite que a presença de Jennifer foi uma das razões pelas quais ele aceitou o papel. “Eu a considero esplêndida e, quando a conheci e comecei a trabalhar com ela, vi como uma atriz estabelecida torna tudo mais fácil. Tive um grande prazer, pois acho que construímos um relacionamento”, comentou o ator, que assumiu que não é de assistir televisão. Até participar da série, não havia assistido “The Morning Show”.


Irons revelou ao Estado de Minas que esteve em Belo Horizonte muitos anos atrás. “Cidade adorável”, comentou o ator, acrescentando que passou por aqui depois de filmar “A missão” (1986), longa de Roland Joffé protagonizado por ele e Robert De Niro. A história sobre padres jesuítas espanhóis que tentam preservar uma remota comunidade indígena sul-americana, no século 18, teve locações em Foz do Iguaçu, no Paraná.


A carreira de Irons traz grandes filmes, como “Gêmeos – Mórbida semelhança” (1988), de David Cronenberg, e “Perdas e ganhos” (1992), de Louis Malle. “Não altera muito se é um filme como ‘Gêmeos’ ou uma série como “Os Bórgias’. (Para aceitar um projeto) Tem que ter alguma coisa que me atraia: um diretor, uma reputação, um ator, uma atriz, uma ótima história. Achei ainda que seria divertido trabalhar nessa série, que é amada pelo público. Não me decepcionei.”


Experiência "incomum e desconfortável"

Marion, por seu lado, era fã da série – chegou a maratonar as duas primeiras temporadas em três dias. “Quando me preparo para um personagem, sei onde começo e termino, pois tenho a história completa. Aqui, não. Nem a equipe nem a maioria do elenco sabiam o que aconteceria. Quando um novo episódio era enviado para nosso e-mail, no dia seguinte compartilhávamos as impressões. Realmente gostei desse processo incomum e desconfortável. Mas nunca espero conforto quando se trata de atuação. Então, foi emocionante.”


A personagem de Marion tem uma entrada e tanto em “The Morning Show”, cuja temporada está dominada por mulheres. “Eles não se importam com nossas vaginas. Eles se importam com nosso investimento de US$ 8 bilhões nas Olimpíadas”, é o que Celine fala em sua cena inicial – a trama começa em 2024, às vésperas dos Jogos de Paris.


“Ainda temos muito o que provar, mesmo que já tenhamos mostrado que podemos estar no comando, apesar das complexidades. Celine Dumont vai ter que mostrar à sua família que ela vale a pena. Vai ter que esconder os próprios conflitos por não poder demonstrar fraqueza em um ambiente tão poderoso”, disse a atriz.

“THE MORNING SHOW”
• A quarta temporada está no ar no Apple TV+ com o primeiro dos dez episódios. Novos episódios às quartas

Tópicos relacionados:

nova-temporada serie streaming

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay