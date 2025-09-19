Pato Fu convida o público a se divertir com 'Música de brinquedo' em BH



Já se passaram 15 anos desde que um projeto despretensioso do Pato Fu – produzido de maneira independente – conquistou adultos e crianças. Estamos falando do “Música de brinquedo”, disco com releituras de clássicos nacionais e internacionais tocados com brinquedos e instrumentos em miniatura.

O álbum ganhou o Grammy Latino, teve um segundo volume lançado em 2017 e virou série de duas temporadas da Nickelodeon em 2023, com episódios da primeira temporada disponíveis também no canal de YouTube da banda. O Pato Fu rodou o país com a turnê do projeto e, agora, volta a apresentar o “Música de brinquedo”, neste sábado (20/9), no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes.



“É como se fôssemos uma companhia de teatro que tem um espetáculo que montamos de vez em quando”, diz Fernanda Takai. E, de fato, o “Música de brinquedo” pode ser chamado de espetáculo. Indo além da canção, ele flerta com as artes cênicas, principalmente, pela presença dos bonecos Groco e Ziglo, criados pelo grupo de teatro de bonecos Giramundo, que cantam e interagem com a banda.



A ideia do “Música de brinquedo” vem dos anos 1990, quando Fernanda se casou com John Ulhôa, guitarrista do Pato Fu. “Fomos para Londres e lá compramos um disco que era como se fossem os dubladores do ‘Snoopy’ cantando músicas dos Beatles. Tinha um som que parecia brinquedo, mas eram sintetizadores. Achamos a ideia simpática e pensamos em fazer algo parecido”, lembra a cantora.



O problema foi que a ideia nasceu justamente no ano de lançamento do disco “Gol de quem?” (1995). Com o segundo trabalho, a banda estava ganhando projeção fora de Minas, consolidando-se no cenário musical. Por isso, ficou com receio de que “Música de brinquedo” ofuscasse o trabalho feito até então. Só em 2010, quando o Pato Fu já tinha trajetória e discografia consolidadas, foi que embarcou na ideia de 20 anos antes.



“A gente saiu à procura de tudo que fosse brinquedo”, lembra Fernanda. “Nas viagens, a gente passava por feirinhas de artesanato, shoppings e lojas de brinquedo. Comprávamos coisas sem nem saber como iríamos usá-las. Só fomos fazer os testes em casa. Foi bem uma coisa de tentativa e erro mesmo”, conta.



Nessa de tentativa e erro, a banda criou versões de “Every breath you take”, “Datemi un martello”, “Bohemian Rhapsody”, “Frevo Mulher”, Sonífera ilha”, “Livin la vida loca”, “Palco”, entre outras. Só não conseguiu fazer a versão de uma música do Led Zeppelin – que Fernanda não se lembra mais o nome – por questões de direitos autorais, e não por dificuldades na adaptação.



Um novo volume de “Música de brinquedo” não está nos planos do Pato Fu. Atualmente, a banda está em turnê comemorativa dos 30 anos de “Gol de quem?”. Recentemente, fez uma grande apresentação em São Paulo, com participações de Zélia Duncan, Tom Zé, Coral e BNegão. “Neste momento, o John está mixando o vídeo (o show foi gravado). Ainda não sabemos quando e nem por onde ele será publicado, mas, com certeza, vamos disponibilizar esse show”, promete a cantora.



MÚSICA DE BRINQUEDO

Show do Pato Fu com bonecos do Giramundo. Neste sábado (20/9), às 17h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Últimos ingressos à venda por R$ 140 (plateia 1 / inteira), R$ 100 (plateia 2 / inteira) e R$ 80 (plateia superior / inteira), na bilheteria ou pelo site do Eventim. Informações: (31) 3236-7400.