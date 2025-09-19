Vanessa da Mata chega a BH com a turnê ‘Todas elas’

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Vanessa da Mata chega a Belo Horizonte com a turnê “Todas elas”, homônima de seu mais recente álbum, em única apresentação nesta sexta-feira (19/9), às 21h, no BeFly Hall. Ela destaca que o novo trabalho é uma espécie de síntese de sua carreira, o que justifica a inclusão de suas 12 faixas – 11 autorais e a regravação de “Nada mais”, que Gal Costa lançou em 1984 – no roteiro do show.



Além do repertório integral do novo disco, o show “Todas elas” inclui também sucessos que marcaram a trajetória da cantora, como “Ainda bem”, “Boa sorte”, “Amado” e “Essa boneca tem manual”. Ela explica que o trânsito entre gêneros e sonoridades presentes em sua discografia e as letras com um profundo mergulho no universo feminino – outra característica de sua carreira – é que conferem ao álbum o caráter de síntese.



“Sempre falei de mulheres, mas não tão claramente e objetivamente quanto agora. Esse álbum conta a história de várias mulheres que compõem a minha pessoa, as minhas facetas, os meus momentos de grandes e boas ilusões e também de algumas desilusões”, diz. Ela evoca a matriosca, brinquedo russo constituído de uma série de bonecas, geralmente de madeira, colocadas uma dentro da outra. “Tem essa ideia de você tirar várias mulheres de dentro de si”, pontua.



Identidade do trabalho

Vanessa diz que sempre compôs suas músicas como quem escreve crônicas, que colocam uma lupa sobre o cotidiano. “Falo da nossa rotina, nossos anseios, nossos dramas e perspectivas sobre nós mesmos. Isso é o que cria uma identidade para o meu trabalho”, afirma. Ela toma como exemplo a faixa de abertura do novo álbum, “Maria Sem Vergonha”, que aborda os retrocessos que, de tempos em tempos, diferentes gerações enfrentam.



“Vendo perfis de Instagram de muitas pessoas, percebo como proliferam esses discursos sobre como as mulheres deveriam se comportar para segurar o homem; um negócio absurdo”, comenta. Outros temas também estão presentes em “Todas elas”. A faixa “Eu te apoio em sua fé” é uma resposta às recorrentes invasões violentas de terreiros de umbanda e candomblé.



O show é dividido em três atos – uma sugestão do diretor Jorge Farjalla. O primeiro reúne músicas que se relacionam com sua vivência no interior, em sua cidade natal, Alto Garças (MT), e que, conforme diz, trazem uma ideia do que ouvia quando criança, na casa de sua avó.



“Eu diria que é um lado mais purificado, com toda uma musicalidade que lembra a minha infância.” Os sucessos da carreira estão concentrados no segundo ato, e o terceiro apresenta, segundo a artista, “uma coisa mais dance”, com direito a uma versão de “I feel love”, hit setentista de Donna Summer.



Cidades do interior

Desde a estreia, em maio passado, no Rio de Janeiro, a turnê já circulou bastante, sobretudo por cidades do interior. “Agora é que estamos começando a intensificar a agenda nas capitais. Faço, desde sempre, um trabalho muito voltado para o interior do Brasil, porque é de onde venho, então tenho a percepção da dificuldade de acesso que esse público tem a determinados tipos de oferta cultural. Gosto de ir para o interior, porque é como se eu fosse visitar a mim mesma”, comenta.



Ela afirma que tem percebido um retorno muito positivo com essa circulação. “Se colocar os números de todas as outras cantoras, sou hoje a mais ouvida no segmento MPB”, diz. Dados do Spotify referentes a dezembro de 2023 a colocavam nesse posto. “Isso se mantém, porque estou lançando disco novo, tratando de temas que criam uma identificação forte com meu público”, afirma.



“TODAS ELAS”

Show de Vanessa da Mata, nesta sexta-feira (19/9), às 21h, no BeFly Hall (Av. Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi). Ingressos para a plateia 1 com preços variando entre R$ 224 e R$ 500, plateia 2 entre R$ 200 e R$ 440, plateia 3 entre R$ 160 e R$ 340 e arquibancada entre R$ 144 e R$ 300, à venda na bilheteria e no Sympla.