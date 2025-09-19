Lagum em sua melhor versão faz show neste sábado em BH

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

O lançamento do disco “As cores, as curvas e as dores do mundo” marcou a primeira vez que os mineiros da Lagum estrearam uma turnê fora de casa. A cidade escolhida para o start inicial foi São Paulo, a maior metrópole da América Latina e também o local que concentra o maior público da banda.

A estreia aconteceu em 2 de agosto, com ingressos esgotados no Espaço Unimed. Desde então, o grupo já passou por mais de 10 cidades até chegar, neste sábado (20/9), a Belo Horizonte, com show marcado para acontecer no BeFly Hall.



“A gente escolheu fazer lá para ter essa entrega onde está mais quente e alcançar a maior visibilidade possível. Colocamos a boca no trombone e fomos para onde tinha a maior demanda”, explica o vocalista Pedro Calais.

Se antes BH era a cidade “teste” dos shows, desta vez o público verá uma apresentação já consolidada, com repertório afiado e performance amadurecida. “Estamos muito seguros em cima do palco, sabemos exatamente como vamos fazer e o que queremos entregar. Tudo que tinha que testar já testamos, o que tinha que errar já erramos. BH vai pegar só a melhor parte da parada”, afirma Pedro.



Inspiração mineira

Para o guitarrista Otávio Cardoso, o Zani, os outros shows serviram de ensaio para chegar aqui. “Espero que seja um dos nossos melhores shows da turnê, porque está tudo em cima”, diz. “Tocar em casa é a melhor coisa do mundo. Não tem turnê na Europa que supere tocar em Belo Horizonte para os amigos e dormir em casa”, acrescenta Pedro.

O novo disco tem forte inspiração em Belo Horizonte, tanto na parte musical quanto na visual. A capa, por exemplo, foi fotografada no Edifício Niemeyer, cartão-postal da Praça da Liberdade. Nas palavras de Pedro, as letras do álbum, que reúne 10 faixas, refletem a ideia de estar presente no agora e de valorizar as coisas verdadeiras e palpáveis do mundo real.



Antes de desembarcar em BH, a banda passou pelo Norte do país, com apresentações em Manaus e estreia em Belém, além de Roraima nesta sexta-feira (19/9). A turnê, que percorre cidades de Norte a Sul do Brasil, terá ainda datas na Europa.

“É um show muito enérgico, muito animado, mas também com momentos de contemplação. Está bem completo. Acho que a galera de BH vai gostar muito do resultado neste sábado”, afirma Chico.



Novidades e sucessos

Além das faixas do novo álbum, a Lagum traz músicas de outras fases da carreira. Equilibrar o repertório entre novidades e sucessos tem sido um desafio. Em São Paulo, por exemplo, a banda deixou de fora “Fifa”, do primeiro disco, “Seja o que eu quiser”, lançado em 2016. Embora não seja a canção mais ouvida do grupo, ela acabou se tornando uma espécie de hino para a base de fãs.

A decisão desapontou muitos presentes e repercutiu nas redes sociais. Para alívio dos belo-horizontinos, a faixa está confirmada no repertório de amanhã. Pedro admite que deixar a música de fora foi um dos arrependimentos da carreira, mas avisa: “Nem sempre a gente vai tocar ela. Vamos tocar quando a gente quiser e o que a gente quiser.”

Em um momento incerto no mercado de shows, a Lagum tem conseguido atrair bom público para suas apresentações.

“A gente se sente muito privilegiado, e isso é resultado de muito trabalho, de muito sangue e suor pra isso acontecer”, comemora o guitarrista Jorge.

O quarteto espera receber cerca de 4 mil pessoas neste sábado, em casa.



LAGUM

Turnê do disco “As cores, as curvas e as dores do mundo”. Neste sábado (20/9), às 22h, no BeFly Hall (Av. Nossa Senhora do Carmo, 230 – Savassi). Ingressos à venda no Sympla, a R$ 260 (pista) e R$ 160 (arquibancada). Meia-entrada disponível em formato da lei.