Legado do mestre

Marcelo Dolabela é homenageado em cortejo no Centro de BH

No dia que seria comemorado o aniversário do poeta, músico e roteirista, artistas e amigos recitaram seus escritos em encontro que teve ainda intervenção musica

Mariana Peixoto
Repórter
Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.
Repórter
Repórter fotográfico em Belo Horizonte.
19/09/2025 04:00

Parentes, artistas e admiradores de marcelo dolabela fizeram homenagem no dia de seu aniversário
Parentes, artistas e admiradores de marcelo dolabela fizeram homenagem no dia de seu aniversário crédito: TÚLIO SANTOS/EM/D.APRESS

Como em vida, o poeta, artista, roteirista, professor e músico Marcelo Dolabela (1957-2020) continua “dadamídia” cinco anos após sua morte. Dezessete de setembro, a data de seu aniversário, se tornou o #Dia MD, encontro anual para celebrar sua trajetória. Nesta edição, a quinta, o evento que nasceu on-line durante a pandemia teve bastante vulto. Também foi celebrada a poesia de Roberto Soares, parceiro de Dolabela que partiu no mesmo (e fatídico) 2020.


Um cortejo tomou conta, na noite de quarta-feira (17/9), das ruas do Centro de Belo Horizonte, região que ele circulava desde que se mudou para cá, vindo de Lajinha, divisa entre Minas e o Espírito Santo. O trajeto percorreu o roteiro boêmio da cidade, do bar Banzai, na Rua Padre Belchior, subindo a Avenida Augusto de Lima, chegando à Rua da Bahia e culminando no Maletta, no Xoc Xoc, onde Dolabela tinha mesa cativa.


Poetas, músicos e artistas recitaram escritos de Dolabela, como Makely Ka, Adriana Versiani, Renato Negrão e Patrícia Ahmaral. Ed Marte direcionou a turma por meio de um megafone. Ex-companheira e legatária de Dolabela, Regina Guerra também participou do encontro, que teve ainda uma intervenção musical. Projeções do VJ Pulsatrix sobre um prédio na esquina da Rua da Bahia, com imagem e poemas do artista, foram aplaudidas pelo grupo.

Não podiam faltar por ali seus companheiros do Divergência Socialista: Bijoux O’Hara, Cesco Napoli, Mamede e Alê Fonseca. Em 1983, Dolabela criou o Divergência, banda seminal do underground belo-horizontino, que se mantém ativa com diferentes formações.


Laboratório para muitas outras bandas, o Divergência teve em sua formação inicial Dolabela, Bijoux O’Hara (nome que ele deu a Silma Dornas), John Ulhoa, Márcio e Rubinho Troll. Mais tarde, Dolabela também integrou o Sexo Explícito, que, nos anos 1990, deu origem ao Pato Fu.


Pois o Divergência lança em 14 de novembro, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium, um compacto em vinil com duas faixas. Gravado há pouco, o trabalho apresenta o registro de “Fogotaraiva/Jeanne Seberg (Dadamusic)”, letra de Dolabela e música da banda, e “Voodoo Chile #56”, parceria de Dolabela com John Ulhoa. O guitarrista do Pato Fu participou da gravação do trabalho, produzido por Alê Fonseca.


O legado de Dolabela vem sendo mantido por meio de várias iniciativas. Há um ano foi lançado “Jogo que jogo” (Impressões de Minas), primeiro livro póstumo do autor. A obra reúne 145 poemas – um quarto deles, inédito.

