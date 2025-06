Fita demo com queijo e susto com a Unimed: o início do Pato Fu

O ano exato se perdeu na memória de quem viveu o episódio. Mas há uma certeza: era o início dos anos 1990. O Pato Fu ainda era um grupo desconhecido, sem nenhum disco lançado. Mas os músicos da banda de Belo Horizonte já tinham em mãos uma fita demo.

“Era o ‘Pato Fu Demo’, que a gente mandava para zines e para a imprensa da época”, recorda com ironia John Ulhoa, guitarrista e fundador da banda, em episódio do podcast Divirta-se, que vai ao ar nesta quarta-feira (4/6), no canal do YouTube do Portal Uai e também no Spotify.

“Naquela época, a gente foi ao Mercado Central e comprou o queijo mais fedido que encontramos por lá. Embrulhamos a fita no queijo e mandamos para os jornalistas. Era uma forma de chamar a atenção — e nunca recebemos o silêncio como resposta”, relembra John, rindo.

Podcast 'Divirta-se' recebe John Ulhoa, do Pato Fu Leandro CouriEMD.A. Press.

No episódio, o músico também fala sobre suas experiências em bandas anteriores ao Pato Fu e sobre sua formação no universo do skate, descendo as ladeiras íngremes do Bairro Anchieta — região que ele continua frequentando, hoje, aos 59 anos.

Foi justamente por meio do skate que John teve contato com o punk e a new wave, estilos fundamentais na construção da identidade sonora do Pato Fu, ao lado das baladas compostas por Fernanda Takai. Essa combinação peculiar de referências já se faz presente no álbum de estreia da banda, Rotomusic de Liquidificapum (1992), cujas faixas transitam entre o punk, a new wave, o grunge e elementos rudimentares de música eletrônica — sempre embaladas por letras bem-humoradas e inusitadas.

“A gente foi procurado pela Unimed. Fugimos deles por um bom tempo, achando que queriam processar a gente”, revelou John, referindo-se à música O processo de criação vai de 10 até 100 mil, que inclui versos como: “Vou pular em cima de você / E nem vou ligar se você se machucar / E eu sangrar até morrer / Eu vou é pular… Sabe por quê? / Porque a Unimed é quem vai pagar”.

No fim das contas, a Unimed não queria processar os músicos mineiros — muito pelo contrário. “Eles queriam fechar uma parceria com a gente”, conta John.

Enquanto cumpre agenda de shows, o Pato Fu também celebra novos projetos. A banda está no ar com a série animada Música de Brinquedo, exibida pelo canal Nick Jr. e no YouTube oficial do grupo. Paralelamente, John Ulhoa tem se dedicado à composição de trilhas sonoras para cinema e TV. Atualmente, trabalha em parceria com o cineasta Maurílio Martins, da Filmes de Plástico, em um longa-metragem previsto para estrear no segundo semestre de 2025.



