Makely Ka comemora seus 50 anos com show na Casa Outono, hoje à noite

Makely Ka faz show nesta quarta-feira (25/6) à noite, na Casa Outono, para comemorar seus 50 anos de idade e 25 de carreira, ao lado de duas dezenas de convidados – entre eles, Rafael Martini, Juarez Moreira, Renegado, Trio Amaranto, Titane, Patricia Ahmaral, Maísa Moura, Elisa Paraíso, Leopoldina, Lívia Itaborahy, Bianca Luar, Letícia e Marcela Bertelli.

Cantor, compositor, documentarista e escritor, Makely lançou seis discos. É parceiro de Lô Borges, Chico César, Guinga, Ná Ozzetti e Marku Ribas, entre outros. Nesta noite, subirá ao palco acompanhado de Gustavo Souza, Avelar Jr. e Victor Mendes.

Momento especial será a canja do violonista Moreno Moura em homenagem ao pai. O poeta Renato Negrão e a narradora Aline Cântia farão performance.

Voz fundamental da cena cultural contemporânea de Minas, Makely lançou os álbuns “A outra cidade” (2003), com Kristoff Silva e Pablo Castro; “Danaide” (2006), com Maísa Moura; “Autófago” (2008); e “Cavalo motor” (2015), com participações de Arto Lindsay, Susana Salles, Décio Ramos e O Grivo.

Em seguida, veio “Suíte onírica” (2020), parceria com Rafael Martini. A peça sinfônica em cinco movimentos foi gravada com a Orquestra Sinfônica da Venezuela, Coral do Teatro Teresa Carreño e sexteto sob regência do maestro português Osvaldo Ferreira.

“Rio aberto” (2021) e “Triste entrópico (2024) são outros trabalhos fonográficos do artista.

Autor da trilha sonora original do longa-metragem “Dois sertões”, de Caio Resende e Fabiana Leite, Makely compôs a música do espetáculo “Rios voadores” para o Corpo de Dança do Amazonas, com coreografia da mineira Rosa Antuña. Também é codiretor do documentário “Santino”, parceria com Cao Guimarães.

O show desta quarta-feira está marcado para as 20h. A Casa Outono fica na Rua Outono, 571, Bairro do Carmo. Ingressos custam R$ 30 e reservas podem ser feitas pelo telefone (31) 99906-0624.