'Younger And Hotter Than Me' de Selena Gomez será lançado em vinil compacto

Younger And Hotter Than Me, uma das faixas recentes da cantora Selena Gomez é parte integrante do álbum I Said I Love You First e foi produzida por Benny Blanco e FINNEAS como uma balada ao piano que explora temas de amor não correspondido, insegurança e autovalorização.

Lançada em 21 de março deste ano pela Universal Music, via Interscope Records, Younger And Hotter Than Me traz reflexões - sobre um relacionamento passado e a sensação de inadequação ao ver um ex-namorado seguir em frente com alguém mais jovem e atraente. Seu contexto procura expressar vulnerabilidade e desilusão amorosa, com versos como "We’re not getting any younger, but your girlfriends seem to".

De acordo com o site Vinews, especializado no formato, Younger And Hotter Than Me acaba de ganhar uma edição especial em vinil compacto (7 polegadas) que já está em pré-venda no Brasil pela Umusic Store, braço de e-commerce da Universal Music, pelo valor de R$ 169,90 (+taxa de entrega).



Esta canção foi destacada pela Billboard como uma das mais marcantes do álbum, associando sua mensagem à pressão da indústria do entretenimento.

A colaboração com Benny Blanco, que era seu noivo na época do lançamento do álbum, adiciona uma camada emocional à produção, tornando a música ainda mais impactante.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.