Miley Cyrus revive ‘Hannah Montana’ em especial de 20 anos
Especial no Disney+ reúne elenco, revive sucessos e celebra o impacto cultural da série que marcou uma geração
Estreou nesta terça-feira (24/3) o especial “Hannah Montana 20th anniversary special”, celebração de duas décadas da série que marcou uma geração entre 2006 e 2011. Protagonizada por Miley Cyrus, a produção retorna com forte apelo nostálgico e a promessa de revisitar momentos icônicos da trajetória da personagem.
Em entrevista à Variety, Miley afirmou que optou por preservar a essência de Hannah Montana, evitando uma releitura modernizada. “Hannah Montana sempre será parte de quem sou”, declarou a artista, destacando a conexão duradoura com o público ao longo dos anos.
Gravado diante de uma plateia ao vivo, o especial recria o cenário clássico da abertura da série e traz Miley novamente com a franja loira característica, desta vez, sem o uso de peruca. No repertório, estão sucessos como “The best of both worlds” e “The climb”, além de uma canção inédita.
Entre os destaques está o reencontro com Selena Gomez, que interpretou a rival Mikayla na produção original. A participação foi articulada por Alex Cooper, apresentadora do podcast Call Her Daddy, responsável por conduzir as entrevistas do programa.
O especial também reúne membros da família Cyrus. Billy Ray Cyrus, pai de Miley tanto na ficção quanto na vida real, relembra histórias das audições em uma réplica da casa da família Stewart. Já Tish Cyrus, mãe de Miley, participa de um momento mais emocional, ambientado no famoso closet futurista da personagem.
A cenografia recria com riqueza de detalhes a casa de Malibu, utilizando itens do acervo pessoal da família, como figurinos originais e cartas de fãs. Miley destacou o impacto emocional de revisitar esses espaços, especialmente ao gravar cenas dirigindo pela Pacific Coast Highway, em paralelo à perda de uma casa em um incêndio anos atrás.
O programa promete ainda referências clássicas para os fãs, incluindo o icônico movimento de cabelo de Hannah, a vinheta da varinha do Disney Channel e as tradicionais transições musicais da série.
Um fenômeno geracional
Mais do que uma série adolescente, “Hannah Montana” se tornou um fenômeno global que impulsionou a carreira de Miley Cyrus e ajudou a definir o estilo de toda uma geração. A trama acompanhava Miley Stewart equilibrando vida escolar e fama secreta, ao lado de personagens como Lilly (Emily Osment) e Oliver (Mitchel Musso).
O especial revisita essa trajetória com materiais inéditos de bastidores e depoimentos, reforçando o impacto cultural da produção. Uma das ausências mais comentadas é a de Emily Osment, intérprete de Lilly.
A atriz explicou que não participou por conflitos de agenda, já que está envolvida nas gravações da série “Georgie and Mandy’s first marriage”. Ainda assim, ela prestou homenagem ao projeto nas redes sociais, agradecendo aos fãs pelo carinho ao longo dos anos.
