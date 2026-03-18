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Titãs celebram 40 anos de 'Cabeça Dinossauro' com nova turnê em 2026

Álbum que marcou o rock nacional e segue atual ganha show comemorativo em Belo Horizonte; saiba como o disco continua a ecoar no Brasil de hoje

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
18/03/2026 13:41

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Titãs celebram 40 anos de 'Cabeça Dinossauro' com nova turnê em 2026
Os Titãs celebram os 40 anos do álbum 'Cabeça Dinossauro' com nova turnê crédito: Pedro Dimitrow

O álbum “Cabeça Dinossauro”, lançado pelos Titãs em 1986, completa 40 anos em 2026. Para celebrar a data, a banda anunciou a turnê “Titãs – Cabeça Dinossauro 40 anos”, com um show marcado para 25 de abril em Belo Horizonte, no BeFly Hall. O evento é uma realização da 30e e apresentado pelo Itaú.

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O disco se tornou um marco do rock nacional ao traduzir o espírito de um Brasil em transição. O país tentava se reencontrar após duas décadas de autoritarismo, e o álbum surgiu como um retrato de uma geração inconformada em meio à polarização e intolerância.

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“‘Cabeça Dinossauro’ marcou a nossa carreira e a história do rock nacional, não há como negar. Inventamos ali o nosso vocabulário: riffs fortes, vocais gritados, letras sintéticas e precisas”, conta Sérgio Britto.

Tony Bellotto comemora o momento. “É emocionante celebrar um álbum que permanece atual depois de 40 anos”. Branco Mello completa: “‘Cabeça Dinossauro, Pança de Mamute, Espírito de Porco’. Dessa pequena e poderosa letra nasceu o título de um dos álbuns mais celebrados da nossa história”.

Lançado durante a redemocratização, o disco abordou temas como censura, fé, violência e poder com uma crueza inédita em faixas como “Polícia”, “Igreja”, “Bichos Escrotos” e “AAUU”. Produzido por Liminha, Vitor Farias e Pena Schmidt, o trabalho se destacou pelo som agressivo e estética minimalista.

A crítica da época descreveu o álbum como “violento”, “áspero” e “revolucionário”. Décadas depois, “Cabeça Dinossauro” continua presente em listas dos maiores álbuns do rock brasileiro por sua mensagem de inconformismo.

Alexandre Wesley, VP Global Music Promoter da 30e, afirmou que, após o sucesso da turnê “Titãs Encontro”, a produtora se reuniu com a banda para pensar em uma celebração à altura do álbum. Rodrigo Montesano, do Itaú, destacou que a presença do banco no evento reforça sua relação com a música brasileira.

O espetáculo terá direção de Otávio Juliano, que também assinou o show do “Titãs Encontro” e trabalhou com artistas como Caetano Veloso e Maria Bethânia.

Serviço

Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
Cidade: Belo Horizonte - MG
Local: BeFly Hall - Av. Nossa Sra. do Carmo, 230 - Savassi
Horário: 21h
Vendas: Eventim

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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